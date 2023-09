Sindrome Seu: come si contrae, sintomi e cure disponibili

Il nome per interno è sindrome emolitico-uremica (Seu) e si tratta di una malattia molto rara caratterizzata dalla formazione improvvisa di piccoli trombi (coaguli di sangue) in tutto l'organismo che portano ad una seria compromissione dei vari organi a causa dell'ostruzione dei vasi sanguigni. Tra questi, possono essere compromesse le funzioni vitali di cervello, cuore e reni.

Di cosa si tratta

Come spiegano gli esperti, la parola emolitica " si riferisce alla degradazione dei globuli rossi ", mentre uremica "s ignifica che la lesione renale causa un accumulo di urea (un prodotto di scarto) nel sangue . La Seu è direttamente legata alla porpora trombocitopenica trombotica (Ptt): i bambini sono la categoria più a rischio Seu mentre la Ptt si verifica maggiormente tra gli adulti e può causare anche insufficienza renale. L'eccesso di coaguli sta a significare che vengono consumate troppe piastrine e, di conseguenza, scende drasticamente il numero di quelle che circolano nell'organismo provocando una trombocitopenia (quando sono insufficienti). Spesso questa sindrome è provocata da una grave infezione intestinale in seguito all'ingerimento di cibi contaminati da batteri quali l'Escherichia coli.

Quali sono i sintomi

Quando si ha a che fare con la Seu i sintomi compaiono all'improvviso e si differenziano per quelli più comuni che si hanno in caso di trombocitopenia. Come spiega il nostro Iss (Istituto Superiore di Sanità), la sintomatologia è la seguente:

diarrea (spesso muco-emorragica),

vomito

intenso dolore addominale,

sonnolenza, anuria e astenia

Per essere in grado di diagnosticare questa malattia è necessario eseguire specifici esami del sangue che misurano il numero di piastrine e la coagulazione (emocromo compoleto) ma è anche importante eseguire gli esami alle urine per comprendere qual è la funzionalità dei reni ed escludere altre patologie simili. Come detto, la causa scatenante può essere un batterio: per questo motivo "l a diagnosi di laboratorio è basata sull’isolamento del ceppo Stec dalle feci o sull’identificazione della presenza dei geni codificanti la tossina", afferma l'Iss.

Come si cura