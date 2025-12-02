Cosa fare se non tollero i miei farmaci?

Che si tratti di un trattamento una tantum o di un farmaco assunto come terapia cronica, alcuni pazienti manifestano reazioni avverse. Queste reazioni a volte indicano ipersensibilità al farmaco o ad uno dei suoi eccipienti. Il trattamento deve essere interrotto? Come si dovrebbe reagire?

Ipersensibilità e allergia a un farmaco: qual è la differenza?

L'ipersensibilità ad un farmaco è molto comune, mentre l'allergia è molto più rara. Alcune persone reagiscono in modo anomalo all'assunzione di un farmaco, scatenando il più delle volte un attacco di orticaria. La pelle si ricopre di pomfi, simili a quelli causati da una puntura di ortica e provoca un prurito intenso. Questo fenomeno è frequente. In una pubblicazione del 2025, il professor Jean-François Nicolas, dermatologo e professore di immunologia clinica presso l'Ospedale universitario di Lione, ha stimato che queste reazioni di ipersensibilità "rappresentano il 15% di tutte le reazioni avverse ai farmaci".

Come distinguere una vera allergia?

Sono coinvolti due meccanismi. Uno è comune e benigno (ipersensibilità), l'altro è raro ma può essere grave (allergia ). Un'allergia è definita come una reazione immunitaria: l'organismo produce anticorpi IgE, specificamente diretti contro il farmaco. Se un paziente reagisce la prima volta che assume un farmaco, non si tratta di un'allergia. Per produrre anticorpi, l'organismo ha bisogno di tempo per sviluppare l'immunità contro quella molecola.

A volte possono passare diversi anni prima che una persona sviluppi un'allergia ad un farmaco. Quando si verifica, la reazione allergica è grave e almeno due organi sono colpiti contemporaneamente: la pelle, i polmoni, l'apparato digerente. Le reazioni sono talvolta gravi, con malessere, difficoltà respiratorie, diarrea e vomito, eruzione cutanea con febbre, calo della pressione sanguigna, lesioni cutanee vescicolari. Solo il 10% dei pazienti che reagiscono a un farmaco è effettivamente allergico e per confermarlo, sono necessari test cutanei specifici (prick test e reazione intradermica).

L'ipersensibilità, che rappresenta il 90% delle intolleranze ai farmaci, si basa su un meccanismo diverso. È indotta dalla secrezione non di anticorpi, ma di molecole infiammatorie. A differenza di un'allergia, i sintomi possono manifestarsi fin dal primo contatto con il farmaco. In genere, viene colpito un solo organo: la pelle. Le persone a rischio sono quelle con una storia di orticaria, le cui cellule cutanee sono già indebolite.

Reazioni infantili: 3 domande da porsi

Alcune persone pensano di essere allergiche a un farmaco perché lo affermano nella loro cartella clinica. In realtà, quella che viene chiamata "allergia" è spesso un'ipersensibilità. Questo mini-test aiuta a formulare la diagnosi corretta :

L'incidente di tipo allergico si è verificato più di 5 anni fa? Sì -> 0 punti / No -> 2 punti;

La reazione è stata grave (shock anafilattico, asma…)? Sì -> 2 punti / No -> 0 punti;

Sei stato ricoverato in ospedale o hai ricevuto cure per questo incidente? Sì -> 1 punto / No -> 0 punti.

Se il punteggio è inferiore a 3, il rischio che si tratti di un'allergia è praticamente nullo. Con un punteggio pari o superiore a 3, è possibile che si tratti di un'allergia . Per confermarlo, è necessario fissare un appuntamento con un allergologo per una valutazione completa.

Ipersensibilità ad un farmaco: quali farmaci sono interessati?

Gli antibiotici sono implicati nella maggior parte dei casi, che si tratti di allergie o reazioni di ipersensibilità. All'interno di questa classe di farmaci, i beta-lattamici (penicillina, amoxicillina, ecc.) sono i responsabili più comuni. I farmaci antinfiammatori non steroidei ( FANS ) sono noti per causare reazioni di ipersensibilità. Altri farmaci frequentemente implicati includono:

farmaci antiepilettici;

farmaci che abbassano l'acido urico (per la gotta);

farmaci chemioterapici

Come segnalare un evento avverso?

I medici sono tenuti a segnalare le reazioni avverse gravi ai farmaci, in particolare ai farmaci di nuova commercializzazione. I pazienti possono anche segnalare le reazioni avverse sul sito web del Ministero della Salute. Può essere preferibile compilare la segnalazione con l'assistenza del proprio medico di base, perchè ciò offre l'opportunità di valutare insieme il trattamento.

Ipersensibilità a un farmaco: è opportuno interrompere il trattamento?

Nella maggior parte dei casi, non è necessario. Una soluzione può sempre essere trovata. In caso di ipersensibilità nota a un farmaco, è sufficiente preparare l'organismo prima di riprendere la terapia: se si tratta di un antibiotico, ad esempio, al paziente viene somministrato un antistaminico a partire dal giorno prima del trattamento antibiotico, continuando per tutta la durata e interrompendo il giorno successivo.

In caso di allergia accertata a un farmaco, il trattamento viene interrotto non appena si verifica un evento avverso grave. Successivamente, il paziente non potrà più utilizzare nuovamente il prodotto e sarà necessario trovare e testare preventivamente soluzioni alternative.

La situazione si complica ulteriormente se il farmaco in questione è essenziale e non può essere sostituito, ad esempio la chemioterapia antitumorale, un antibiotico antitubercolare o il trattamento per l'HIV. In questo caso viene implementato un protocollo di induzione della tolleranza, che consiste nella somministrazione di piccole dosi del farmaco ogni 15 minuti fino al raggiungimento della dose terapeutica. Questo protocollo è accompagnato da una premedicazione per preparare il paziente, a base di aspirina, antistaminici e corticosteroidi.

Se il prurito fosse insopportabile?

L'ipersensibilità ai farmaci si manifesta spesso con orticaria. Il bisogno di grattarsi a volte è insopportabile e un antistaminico (alcuni su prescrizione, altri disponibili senza ricetta in farmacia) aiuta ad alleviare il prurito.

È anche possibile spruzzare uno spray di acqua termale fresca o applicare un impacco di ghiaccio. È importante anche trovare modi per rilassarsi (esercizi di rilassamento, sport, ecc.), in quanto lo stress non fa che peggiorare la situazione.