Cosa succede se spegnete il cellulare per 72 ore

Nella vita di tutti i giorni sono milioni le persone che utilizzano svariate volte il proprio smartphone che è ormai diventato un elemento di cui non si può fare a meno. In alcuni casi la dipendenza è diventata così forte da causare differenze anche sostanziali nella struttura del cervello come rilevato dagli esami strumentali che va incontro a verie e proprie crisi se non dovesse essere utilizzato per almeno tre giorni.

I risultati della ricerca

A far scattare un importante campanello d'allarme ci ha pensato il team guidato dal professor Mike Michael Schmitgen dell'Università di Heidelbergh, in Germania, che ha pubblicato un lavoro dal titolo " Meccanismi neurali della dipendenza da smartphone ". Nello specifico sono state prese in esame le risonanze magnetiche al cervello di 25 volontari molto giovani di età compresa fra 18 e 30 ai quali è stato chiesto di spegnere e non utilizzare il telefono cellulare per 72 ore. Ebbene, i risultati hanno dimostrato l'attivazione di quelle aree cerebrali preposte alle dipendenze come quando accade per la mancanza di tabacco, alcol, droghe o gioco d'azzardo per fare gli esempi più comuni.

"Dipendenza da smartphone"

Questi risultati hanno confermato quando stabilito ultimamente con il termine di "dipendenza da smartphone" (Spa) che descrive il comportamento di dipendenza correlato agli smartphone e la compromissione fisica e psicosociale associata. " Ci sono anche preoccupazioni in corso sul fatto che l'uso eccessivo degli smartphone possa avere un impatto negativo anche sulle relazioni interpersonali, portando infine a preoccupazioni e paure di perdersi eventi importanti ('Fear of Missing Out')", spiegano i ricercatori.

Studi precedenti avevano messo in luce cosa accadeva quando si utilizzava troppo spesso il proprio smartphone rilevando " differenze nella struttura e nella funzione del cervello tra utenti che lo utilizzano in eccesso gli smartphone e altri che ne fanno un uso più moderato tramite risonanze magnetiche". Lo studio ha dunque messo in luce cosa accade al cervello quando avviene una rinuncia improvvisa dei nostri telefoni cellulari.

Le misure da attuare

" Questo studio fornisce la prima prova di distinti correlati strutturali e funzionali della dipendenza comportamentale negli individui che soddisfano i criteri psicometrici per Spa", concludono i ricercatori.

Per queste ragioni si dovrebbero mettere in campo una serie di comportamenti per evitare che il cervello "cada" in uno stato di totale dipendenza e assuefazione cercando di proteggere specialmente tutti gli individui che potrebbero essere a maggior rischio di sviluppare comportamenti di dipendenza correlati agli smartphone.