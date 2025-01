Emicrania, nuovi farmaci per trattare meglio il mal di testa: di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ottime e confortanti notizie per milioni di persone che soffrono molto spesso di emicrania con attacchi più o meno forti: una nuova classe di farmaci ha mostrato significativi risultati non soltanto negli esami di laboratorio e classici trials clinici ma anche nella vita reale. L'indagine multicentrica chiamata Gainer parla italiano e ha preso in esame ben 16 centri specializzati nella cura del mal di testa da nord a sud d'Italia e trattamenti a base di rimegepant e di farmaci che fanno parte della classe dei "gepanti" che combattono una specifica proteina che aumenta quando si ha dolore alla testa.

I risultati

Nel dettaglio, questo studio ha coinvolto un centinaio di pazienti con emicrania: quasi il 75% era formato da donne e l'età media del gruppo di 44 anni. I partecipanti hanno dichiarato di soffrire, in media, di quasi 10 giorni al mese in compagnia della forma più comune di mal di testa con tutti i trattamenti usati fino a quel momento che non hanno dato gli esiti sperati. A questo punto è stata data loro una compressa da 75 mg di rimegepant e studiata attentamente l'evoluzione dei sintomi ogni mezz'ora e fino due ore dopo l'assunzione con ulteriori indagini a 24 ore.

L'importanza della tempestività

La notizia confortante è che appena due ore dopo aver preso la compressa, il 44,7% dei pazienti era totalmente libero da mal di testa, erano spariti i sintomi e non c'era più alcun dolore. È importante sottolineare che lo stesso effetto si è verificato sia in chi aveva forme forti che in quelle più lievi: a fare la differenza il momento in cui è stato assunto rimegepant, ossia entro un'ora dall'inizio dell'attacco di emicrania. Lo studio è pubblicato online sul Journal of Headache and Pain.

"Efficace e sicuro"

" I nostri dati confermano l'efficacia e la sicurezza del rimegepant nel trattamento dell'emicrania acuta in un contesto reale, in una coorte di partecipanti che comprende soggetti con emicrania episodica o cronica, abuso di farmaci e un numero elevato di precedenti fallimenti di trattamenti preventivi", hanno affermato i ricercatori italiani. Da sottolineare anche l'aspetto della tollerabilità: sono stati molto scarsi gli eventi avversi e di lieve entità tra cui affaticamento o problemi gastrointestinali che si sono risolti spontaneamente in pochissimo tempo.

Quale futuro

" Questo studio rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione dell’uso di rimegepant nella pratica clinica quotidiana. Non solo conferma i dati di efficacia già emersi nei trial clinici, ma offre anche preziose informazioni sulla tollerabilità del farmaco in un contesto reale. La possibilità di ottenere sollievo dal dolore in tempi rapidi e con effetti collaterali minimi rende rimegepant una soluzione promettente per milioni di persone affette da emicrania, soprattutto per coloro che non hanno trovato beneficio con altri trattamenti", hanno aggiunto gli studiosi.

I farmaci approvati in Italia

Oltre al rimegepant, l'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) consente il rimborso dell'atogepant usato dai pazienti che negli ultimi tre mesi hanno avuto almeno otto giorni di emicrania ogni 30 giorni.

I gepanti di nuova generazione che stanno arrivando nella pratica clinica proprio in questi anni sono invece farmaci orali efficaci e molto ben tollerati e quindi espandono notevolmente le possibilità terapeutiche, visto che possono essere sperimentati anche in acuto e offrono un’opzione di prevenzione per quei pazienti che non trovano comoda la somministrazione sottocutanea o endovena",

ha spiegato a Repubblica il professor Fabrizio Vernieri del reparto di Neurologia e responsabile del centro cefalee del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.