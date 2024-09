Giornata mondiale del cuore, lo studio. "Controllare il colesterolo cattivo"

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia con 217mila decessi all’anno e 1 paziente su 5 a rischio di un secondo evento cardiovascolare entro il primo anno dopo un infarto. Uno studio italiano l'AT TARGET-IT coordinato dal professor Pasquale Perrone Filardi, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Università “Federico II” di Napoli, Presidente SIC (Società Italiana di Cardiologia) e pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, ha evidenziato una correlazione impotante tra i livelli di colesterolo "cattivo" l'LDL e la recidiva di eventi cardiovascolari.

L'approccio clinico

Spesso però dopo il primo evento cardiologico i pazienti non riescono a diminuire il colesterolo in maniera importante perdendo il beneficio di di diminuire il rischio di secondi eventi ed esponendosi a possibili ricadute. Nella pratica clinica, buoni risultati sono stati riscontrati con l'approccio “colpisci presto, colpisci forte”, che aiuta i pazienti a raggiungere tempestivamente i livelli raccomandati di C-LDL e offrendo una protezione efficace e sicura nella delicata fase post-infarto.

Questo tipo di approccio messo in atto subito dopo il primo infarto e già dalle prime ore del ricovero, si basa sulla somministrazione di anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9, che riescono ad abbassare i livelli di LDS fino al 70%. Da qui il nome di “colpisci presto, colpisci forte", che ha portato il 68% dei pazienti a raggiungere l’obiettivo raccomandato di LDL (55 mg/dL) già al primo controllo.

“ I pazienti che hanno avuto un infarto sono considerati ad altissimo rischio. Le linee guida europee raccomandano di raggiungere livelli di LDL inferiori a 55 mg/dL, e addirittura sotto i 40 mg/dL per chi ha avuto multipli eventi cardiovascolari - afferma il professor Pasquale Perrone Filardi, coordinatore dello studio -. Tutti i pazienti dopo l’infarto dovrebbero fare un controllo dopo 4 settimane di terapia anti-lipidica per verificare l’efficacia del trattamento e se i livelli di LDL non sono ancora ottimali, è necessario modificare e ottimizzare la terapia ”.

Lo studio

Il registro AT TARGET- IT ha dimostrato, per la prima volta nella pratica clinica, una chiara correlazione: dove più basso è il livello di LDL, minore è il rischio di nuovi eventi cardiovascolari, con benefici evidenti già dopo 11 mesi. Messi a confronto i pazienti che hanno raggiunto l’obiettivo di LDL 55 mg/dL hanno visto una significativa diminuzione del rischio rispetto a quelli che non l’hanno raggiunto e che hanno livelli superiori.

Ancora migliori i risultati di chi ha livelli di colesterolo LDL sotto i 43 mg/dL e ottimi per chi scende sotto i 23 mg/dL, che confermano come abbassare il colesterolo LDL in modo intensivo subito dopo un infarto, è sicuro ed efficace con significativi benefici per ridurre il rischio di recidive.

“ Il periodo immediatamente successivo a un infarto è una fase vulnerabile per i pazienti, con un alto rischio di successivi eventi cardiovascolari ischemici, soprattutto nei primi mesi fino al primo anno, e un tasso di mortalità complessiva intorno al 10%. - spiega ancora il prof. Filardi - Intervenire subito, già durante il ricovero ospedaliero sul colesterolo LDL, rappresenta un’opportunità per ottimizzare la terapia, raggiungere rapidamente i livelli target e ridurre il rischio di un secondo evento cardiovascolare entro l’anno. Gli anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9 si sono dimostrati efficaci e sicuri nell’implementare questo protocollo terapeutico, come evidenziato dallo studio AT TARGET-IT ”.

L'elevata tollerabilità della terapia

Uno dei punti fondamentali è anche la tollerabilità alla terapia da parte dei pazienti. Dall'analisi dei dati di 771 pazienti post-infarto, trattati in 22 centri italiani con anticorpi monoclonali inibitori di PCSK9, è emerso che questi farmaci sono ben tollerati, con il 90,9% dei pazienti che risultano aderenti allo schema terapeutico in 11 mesi.

La differenza con le altre terapia

Quello evidenziato dallo studio è un passo avanti enorme nella "prevenzione" delle recidivo nelle patologie cardiovascolari. Secondo la letteratura scientifica, solo 5 pazienti su 10 (45,9%) a rischio molto alto e 3 su 10 (30,2%) a rischio medio seguono regolarmente una terapia ipolipemizzante tradizionale, rappresentata in primo luogo dalle statine, esponendosi così ad un maggior rischio di complicazioni cardiovascolari.