Hai uno strano affanno dopo aver fatto le scale? Potresti avere questa malattia

Un sintomo tanto comune quanto potenzialmente pericoloso. L’affanno nel salire le scale è un sintomo che potrebbe indicare la presenza di una malattia poco conosciuta, difficilmente diagnosticabile ma purtroppo in crescita, soprattutto dopo la pandemia da Covid 19. Si tratta della fibrosi polmonare, una malattia che – oltre ad essere complicata da riconoscere - è progressiva e degenerativa. A spiegarlo con dovizia di particolari è uno studio dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia di Padova.

Ma non solo: a descrivere i potenziali sintomi di questa malattia ci hanno pensato il direttore generale Giuseppe Dal Ben e dal numero uno del reparto, professor Paolo Spagnolo, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università. I numeri sono impressionanti. Nel 2024 l’Unità di Padova ha effettuato 16.305 visite specialistiche per pazienti esterni e 2.717 per pazienti interni; 718 i malati dimessi , con 7,4 giorni di degenza media. Le diagnosi più frequenti sono polmoniti, fibrosi polmonare, versamento pleurico, tumore e insufficienza respiratoria cronica in soggetti candidati al trapianto. Ottocento sono le persone con fibrosi accertata nel 2024 e 400 quelle a cui è stata riscontrata la sarcoidosi.

Se guardiamo invece ai dati riguardanti l’endoscopia respiratoria, sono state effettuate 2.309 broncoscopie, di cui 189 per il monitoraggio dei pazienti sottoposti a trapianto, 151 per biopsie transbronchiali e 11 per biopsie bronchiali. Tra i dati registrati negli ambulatori, spiccano i 4.346 test di funzionalità respiratoria, mentre 1.893 sono state le visite per soggetti asmatici e 1.348 quelle per persone affette da fibrosi polmonare