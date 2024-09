Influenza stagionale, autorizzati otto vaccini: ecco quali e a chi sono consigliati

Ascolta ora 00:00 00:00

La stagione autunnale entra sempre più nel vivo, il meteo estivo è ormai un lontano ricordo e ci si prepara a fare i conti con il virus dell'influenza stagionale: l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato nei giorni scorsi otto vaccini in grado di bloccare i ceppi virali secondo le indicazioni dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità). Secondo i dati relativi alla scorsa stagione 2023-2024, in Italia si sono registrati poco più di 14 milioni e 500mila contagi con un picco tra Natale e Capodanno ma una coda che si è trascinata anche nei mesi successivi.

I vaccini autorizzati dall'Aifa

Qui di seguito ecco i vaccini disponibili in commercio e quali categorie si rivolgono:

Accanto a questi cinque, ce ne sono altri tre che sono stati autorizzati con procedura centralizzata dell'Ema (Agenzia Europea del Farmaco):

A chi sono raccomandati

Ma quando inizierà la campagna vaccinale nelle varie regioni italiane? Come da indicazioni Aifa, questa partirà dall'inizio del mese di ottobre. Come sempre, ci sono alcune categorie di persone per le quali i vaccini sono consigliati: si tratta degli over 60, delle donne in gravidanza e post-partum, dei bambini compresi tra sei mesi e sei anni e dei pazienti con malattie croniche che possono andare incontro a complicazioni in caso di influenza. Lo stesso vale per le persone " ricoverate presso strutture di lungodegenza, ai familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze, agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco" .

"Siamo pronti"

Recentemente, l'argomento vaccinazione contro l'influenza è stato affrontato anche dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia. " Siamo pronti ad affrontare i virus respiratori e l'influenza, da ottobre è il tempo giusto per vaccinarsi e immunizzare le persone target". Il direttore Così il direttore ha spiegato che l'arrivo della stagione fredda e gli ambienti chiusi aiutano la circolazione dei virus respiratori. " Non dobbiamo perdere le buone abitudini, dal lavaggio delle mani al proteggersi" .

