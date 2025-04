Ipersalivazione: cosa fare in caso di salivazione eccessiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Tendi a sbavare di notte, senti regolarmente il bisogno di sputare e questo influisce sulla tua vita quotidiana? Potresti soffrire di ipersalivazione, detta anche iperscialorrea o ptialismo.

Che cosa è l'ipersalivazione o ipersialorrea?

In media secerniamo un litro di saliva al giorno che è composta per il 99% da acqua, proteine ​​e sali minerali. Il suo obiettivo? Favorisce la digestione e riduce l' acidità degli alimenti, proteggendo lo smalto dei denti. È un ottimo scudo contro virus e batteri nocivi che penetrano attraverso la bocca. Le nostre ghiandole salivari la producono costantemente e lavorano il doppio durante i pasti, quando mastichiamo i cibi.

Si parla di ipersalivazione quando si produce più di un litro di saliva al giorno. In alcuni casi, i pazienti hanno addirittura difficoltà a deglutirla. A quel punto hanno la sensazione di avere "acqua in bocca" e devono sputare, deglutire più spesso o addirittura pulirsi regolarmente la bocca. Questo fenomeno può verificarsi di notte, durante il giorno, durante il riposo o dopo i pasti. Si presenta in tante situazioni che complicano la vita quotidiana, perché il disturbo può essere temporaneo o rimanere permanente.

Cosa causa la salivazione eccessiva

L'eccesso di saliva può essere correlato a un'eccessiva produzione di saliva o anche a una ridotta capacità di deglutire o trattenere la saliva in bocca.

Perché aumenta la salivazione durante la gravidanza?

All'inizio della gravidanza, durante i primi tre o quattro mesi, le donne tendono generalmente a produrre più saliva, a causa dei livelli dell'ormone HCG , ma in alcune donne questa salivazione eccessiva può talvolta protrarsi fino alla fine della gravidanza.

Ipersalivazione nei bambini

È normale che un bambino piccolo (4-5 anni) sbavi molto, soprattutto durante la dentizione: i denti da latte stanno spuntando e spuntano dalle gengive. Se il dolore persiste, diventa essenziale una visita per escludere qualsiasi rischio di patologia tonsillare o altri problemi di salute.

Produzione eccessiva di saliva: quale condizione causa la salivazione?

Molte patologie possono causare una salivazione eccessiva:

un'infezione dentale o orale ( afta , gengivite, carie, ecc.);

irritazione dovuta a un dente rotto o danneggiato o a una protesi dentaria mal posizionata;

infiammazione della mucosa della bocca (stomatite);

avvelenamento da farmaci o assunzione di determinati medicinali;

infiammazione delle tonsille ( tonsillite ) o infiammazione della faringe;

nausea o vomito;

un'ulcera gastrica o infiammazione della parete dello stomaco ( gastrite );

problemi all'esofago;

mononucleosi infettiva ;

rabbia;

Più raramente, questo sintomo può indicare un cancro all'esofago, un tumore al cervello, una malattia neurologica o addirittura un avvelenamento (ad esempio con arsenico o mercurio). Oltre alle malattie, la salivazione eccessiva può essere una semplice conseguenza della fame, dello stress e dell'ansia.

Ipersalivazione: perché ho difficoltà a deglutire?

L'eccessiva salivazione può essere legata a difficoltà di deglutizione, in particolare in alcune patologie:

sinusite o un'infezione otorinolaringoiatrica (laringite, ecc.);

un'allergia;

un tumore situato sulla lingua o sulle labbra;

Malattia di Parkinson ;

paralisi cerebrale ;

un ictus;

sclerosi multipla ;

Quando consultare un medico?

Una salivazione eccessiva può avere conseguenze estetiche, psicologiche e persino mediche (nausea, vomito, persino disidratazione e/o malnutrizione). Se avete dei dubbi o se la salivazione eccessiva persiste e diventa un handicap nella vostra vita quotidiana, oppure se avete difficoltà a deglutire, consultate un medico per non perdere una diagnosi essenziale.

Come fermare l'ipersalivazione in modo naturale?

Ecco alcuni suggerimenti che possono semplificare la vita quotidiana ed alleviare i sintomi dell'ipersalivazione:

avere sempre a portata di mano una sputacchiera oppure una bottiglia vuota e dei fazzoletti;

masticare un chewing-gum per limitare la produzione di saliva ed evitare la nausea durante la deglutizione;

tamponare delicatamente la bocca mentre si pulisce, per non irritare le labbra;

idratarsi regolarmente e in quantità sufficiente, a piccoli sorsi;

ridurre il consumo di alimenti amidacei (patate, mais, riso, grano);

Si può provare a fare alcune sedute di agopuntura e osteopatia.

Trattamento: come smettere di salivare così tanto?

Se nessuno dei suggerimenti sopra elencati funziona, è necessario contattare il proprio medico per determinare la causa esatta della tua ipersalivazione. Il trattamento dipenderà quindi dalla causa.

Possono essere prescritti( per la cinetosi), farmaci anticolinergici , betabloccanti o addirittura iniezioni di tossina botulinica nelle ghiandole salivari. Lepossono anche aiutare a controllare la salivazione, reimparando a deglutire quando questa è collegata a un disturbo neurologico o a un ictus .