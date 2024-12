L'Hiv adesso si previene con un’iniezione: ecco come

Pixabay

Si è da poco celebrata la Giornata Mondiale contro l'Aids per far luce su una malattia adesso gestibile ma i cui numeri sono comunque in aumento: soltanto nel nostro Paese sono state 2.349 le nuove diagnosi di pazienti con Hiv secondo i numeri dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità). Accanto alle terapie tutt'ora disponibili ce n'è una che promette di prevenire la malattia in maniera ancora più efficace, una svolta importantissima e attesa da molti anni.

Come funziona PrEP

L'ospedale Sacco di Milano e l'Istituto Spallanzani di Roma hanno unito le forze per quella che viene chiamata " una svolta epocale " nella lotta al virus dell'Hiv: con una puntura da effettuare ogni due mesi la nuova profilassi è riservata alle persone che rischiano maggiormente di contrarre la malattia. Se fino al 2023 PrEP in pillole è disponibile anche nel nostro Paese ma la sua assunzione continuativa si è rivelata un problema specialmente per i Paesi in via di sviluppo creando numerosi problemi perché la profilassi non poteva essere seguita costantemente, adesso esiste anche la PrEP a iniezione che protegge l'organismo per un periodo di due mesi. " Per la prima volta in Italia è possibile accedere a una nuova strategia - hanno spiegato dallo Spallanzani. - La PrEP iniettiva, ogni 2 mesi, garantendo alti livelli protettivi contro il virus e offrendo maggiore comodità e rispetto dell'aderenza rispetto alla formulazione orale".

I nuovi obiettivi

Per adesso le prime dosi saranno destinate a 800 pazienti con numeri in aumento successivamente: ne potranno usufruire coloro che sono maggiormente a rischio e per i quali non è stato possibile accedere al programma PrEP per via orale. Secondo gli studi, questo nuovo metodo con iniezione è particolarmente più efficace nel prevenire l'Hiv: con questa soluzione non rimane soltanto un sogno arrivare a zero diagnosi in tutto il mondo entro il 2030 sconfigggendo per sempre questo mostro che ha già mietuto numerose vittime (sono circa 700mila i morti ogni anno nel mondo) e dal quale è difficile liberarsi.

Il ministro: "Intensificare gli sforzi"

" Grazie ai progressi della scienza e all'impegno di operatori e ricercatori, possiamo contare su strumenti sempre più efficaci per prevenire, diagnosticare e trattare l'Hiv. Tuttavia, non possiamo abbassare la guardia, perchè l'HIV continua a rappresentare una sfida globale ": lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio rivolto ai partecipanti dl convegno "Tre volte zero contro Hiv" all'Istituto Spallanzani di Roma.

È fondamentale intensificare gli sforzi nella prevenzione, investendo in particolare nella profilassi pre-esposizione, ora gratuita e accessibile a tutti rimuovere le barriere che ostacolano l'accesso ai test Hiv, promuovere l'inclusione sociale e combattere lo stigma che ancora grava sulle persone che vivono con questo virus. Il ministero della Salute è al fianco delle istituzioni, degli operatori e delle associazioni che ogni giorno lavorano per prevenire nuove infezioni, migliorare l'assistenza e sostenere la ricerc

a".