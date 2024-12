Morbo di Crohn, colite ulcerosa e malattie infiammatorie intestinali: i risultati dell'anticorpo che cambia tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anticorpo monoclonale si sta dimostrando davvero efficace nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali, come colite ulcerosa e morbo di Crohn. Stiamo parlando del Guselkumab, ad oggi conosciuto per il suo utilizzo come inibitore selettivo dell'IL-23 nel trattamento della psoriasi. A quanto pare questo farmaco sta riportando buoni risultati anche in altri ambiti, dove ancora le capacità di intervento non sono moltissime.

Gli studi che danno speranza ai pazienti

Sono circa 250 mila le persone che in Italia vengono colpite dalle malattie infiammatorie intestinali. Stiamo parlando di patologie spesso invalidanti, che limitano la qualità di vita dei pazienti. Recenti studi hanno dimostrato che il Guselkumab - fra l'altro il primo anticorpo monoclonale completamente umano ad essere impiegato - è efficace nel combattere gli effetti della colite ulcerosa e del morbo di Crohn. Due malattie altrimenti davvero molto dure.

Nel corso del congresso dell'Italian Group of Inflammatory Bowel Disease (Ig-Ibd), che si sta svolgendo a Riccione, Johnson & Johnson ha presentato il suo prodotto. Si tratta, informa l'azienda, del solo anticorpo monoclonale anti Il-23 a doppia azione, ideato per neutralizzare l'infiammazione alla fonte cellulare bloccando l'Il-23 e legandosi al CD64. In Italia questo anticorpo monoclonale viene impiegato nel trattamento della psoriasi da moderata a severa. Il farmaco, tuttavia, è attualmente in fare di valutazione da parte di Ema (Agenzia europea dei medicinali), che sta cercando di comprenderne gli effetti su quei pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali.

Lo studio Quasar, ad esempio, ha evidenziato l'importanza del Guselkumab nella colite ulcerosa. Stesso discorso con gli studi Galaxi 2-3 e Graviti per quanto concerne il morbo di Crohn. In linea di massima 1 paziente su 3 tra i refrattari alle classiche terapie ha ottenuto una remissione endoscopica. Stesso risultato per 1 paziente su 2 che non hanno ottenuto particolari risultati dalla terapia biologica. Guselkumab è in lizza per essere il primo inibitore dell'Il-23 ad essere somministrato per via endovenosa e sottocutanea.

La parola degli esperti