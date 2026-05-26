Norovirus, come evitare le infezioni che causano la gastroenterite

I norovirus , molto comuni nelle gastroenteriti, si trasmettono facilmente da persona a persona, soprattutto in ambienti chiusi o in contesti di gruppo. Ecco cosa devi sapere per capire meglio come funzionano, come si trasmettono e come proteggerti.

Che cos'è un norovirus (NoV)?

I norovirus (NoV) sono una classe di agenti infettivi responsabili di gastroenteriti. Il loro nome (norovirus) è recente: in passato erano noti come virus di Norwalk, virus simili al virus di Norwalk o calicivirus.

I norovirus sono altamente variabili in termini di antigeni e genetica e attualmente, sono suddivisi in cinque genogruppi (G), comprendenti 9, 19, 2 e 2 per i genotipi da GI a GV, e un sottogruppo (a volte chiamato genotipo). Solo GI, GII e GIV sono stati identificati negli esseri umani infetti.

Di quali malattie sono responsabili?

I norovirus sono responsabili della gastroenterite virale, detta anche diarrea virale o influenza intestinale, che corrisponde a un'infiammazione della mucosa della parete digerente.

Infezione da norovirus: quali sono i sintomi?

A volte i norovirus non causano sintomi. Ma quando li causano, questi di solito compaiono molto improvvisamente. Essi includono:

nausea;

vomito;

episodi di diarrea;

e crampi addominali.

Alcune persone manifestano anche una leggera febbre, accompagnata da brividi, mal di testa, dolori muscolari ed estrema stanchezza.

Le donne in gravidanza, le persone con un sistema immunitario indebolito, i bambini piccoli e gli anziani sono i soggetti più a rischio di sviluppare gravi complicazioni, come la disidratazione.

Quando compaiono i sintomi dell'infezione da norovirus?

I sintomi compaiono solitamente tra le 12 e le 48 ore dopo l'infezione. Scompaiono spontaneamente dopo uno o due giorni, senza lasciare conseguenze a lungo termine.

Le infezioni da norovirus sono pericolose?

L'infezione è spesso lieve e i pazienti guariscono in pochi giorni senza complicazioni. Tuttavia, come già accennato, il rischio di disidratazione è maggiore nei bambini, nelle donne in gravidanza, negli anziani e nelle persone immunocompromesse. Pertanto, queste categorie richiedono particolare attenzione, in quanto sono particolarmente a rischio di disidratazione.

Quanto dura l'immunità dopo un'infezione da norovirus?

L'infezione da norovirus innesca una robusta risposta immunitaria che elimina il virus in pochi giorni, ma la sua efficacia si rivela di breve durata. La maggior parte degli studi ha dimostrato che l'immunità contro la reinfezione con lo stesso ceppo di norovirus dura meno di sei mesi.

Inoltre, l'infezione con un ceppo di norovirus offre una scarsa protezione contro l'infezione con un ceppo diverso . È quindi possibile contrarre infezioni multiple da norovirus, a volte anche ripetutamente.

Norovirus: alcune persone sono più predisposte ad ammalarsi?

In teoria, siamo tutti suscettibili di contrarre un'infezione da norovirus, ma non siamo tutti ugualmente vulnerabili a questo virus. Il nostro gruppo sanguigno potrebbe influenzare le nostre probabilità di ammalarci: quando il norovirus viene ingerito, infetta inizialmente le cellule che rivestono l'intestino tenue. I ricercatori non sanno esattamente come questa infezione provochi poi i sintomi della malattia, ma un aspetto affascinante dell'infezione da norovirus è che, dopo l'esposizione, il gruppo sanguigno determina in larga misura se una persona si ammalerà o meno.

Contaminazione: come si trasmettono i norovirus?

I norovirus sono molto tenaci : resistono al sapone e a soluzioni di candeggina diluita, così come ai disinfettanti per le mani. Possono anche sopravvivere a notevoli variazioni di temperatura, che vanno da 0 °C a circa 65 °C (la temperatura dell'acqua in lavastoviglie). Di conseguenza, possono persistere per ore sulle mani e per giorni su superfici solide o alimenti.



Inoltre basta il contatto con una dose minima di norovirus per scatenare i sintomi: sono sufficienti solo 10 particelle virali, considerando che una persona infetta può espellerne diversi miliardi.

La loro trasmissione può quindi avvenire tramite contatto diretto o indiretto:

tramite feci diarroiche o residui di vomito di una persona infetta;

tramite goccioline finissime proiettate nell'aria durante il vomito di una persona infetta;

attraverso il consumo di cibi e bevande contaminati dalle mani sporche di una persona malata o perché conservati in un'area contaminata da residui fecali o di vomito;

attraverso la contaminazione dell'acqua potabile da parte di feci umane o alimenti contaminati.

Purtroppo, stringere la mano a una persona malata non è sufficiente per contrarre l'infezione. I portatori del norovirus possono contaminare inconsapevolmente strutture sanitarie, scuole, ristoranti, navi da crociera e così via. Pertanto, è possibile essere esposti al virus toccando il pulsante dello sciacquone del bagno, un rubinetto, una maniglia, piatti sporchi, ecc.

Norovirus sulle navi da crociera: epidemie ricorrenti

Gli ambienti densamente popolati , come le navi da crociera , sono particolarmente favorevoli alla diffusione del norovirus. Vivere in spazi chiusi, l'abbondanza di superfici condivise e l'elevato flusso di passeggeri facilitano la rapida trasmissione del virus una volta che questo si insedia a bordo. Per questo motivo, su queste navi si registrano regolarmente focolai di gastroenterite . Negli ultimi anni, diverse navi sono state colpite e, più recentemente, nel maggio 2026, è stato segnalato un nuovo sospetto focolaio di norovirus a bordo di una nave da crociera, a conferma della natura ricorrente di questi focolai in spazi confinati.

Per quanto tempo i malati rimangono contagiosi?

I pazienti possono trasmettere il norovirus dall'insorgenza dei sintomi fino ad almeno 48 ore dopo la loro risoluzione . In alcune persone, questi virus possono essere presenti nelle feci anche fino a due settimane dopo la scomparsa dei sintomi. Per questo motivo è fondamentale continuare a seguire le misure preventive e i protocolli di pulizia rigorosi dopo un'infezione.

Prevenire le infezioni da norovirus: come evitare di ammalarsi?

Esistono diverse misure che possono contribuire a limitare le infezioni da norovirus:

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per 15 secondi e asciugarle bene (specialmente dopo essere andati in bagno, dopo aver cambiato un pannolino, prima di mangiare o preparare un pasto);

Lavare accuratamente frutta e verdura e pulite regolarmente le superfici di lavoro e la biancheria da cucina;

Pulire e disinfettare accuratamente le superfici sporche immediatamente dopo un episodio di diarrea o vomito (con candeggina, ad esempio);

Rimuovere e lavate immediatamente qualsiasi indumento, lenzuolo o altro tessuto che possa essere stato contaminato.

Quando si è malati, isolati e attendere almeno 48 ore dalla scomparsa dei sintomi prima di riprendere le proprie attività quotidiane. Evitare di cucinare per gli altri o di interagire eccessivamente negli spazi comuni.

Infezioni da norovirus: quali trattamenti sono disponibili?

Non esistono farmaci convenzionali, antibiotici o vaccini contro il norovirus. Come per tutte le malattie che causano diarrea o vomito, la chiave è rimanere ben idratati.

Se i sintomi persistono per più di qualche giorno o se le condizioni generali del paziente peggiorano, consultare un medico. Se ritenuto necessario, il medico potrebbe raccomandare la somministrazione di soluzioni specifiche per via endovenosa in ospedale.

Nella vita di tutti i

giorni, segui le linee guida di prevenzione menzionate in precedenza per evitare di contagiare gli altri. E ricorda, il fatto di essere già stati infettati dal norovirus non significa che non si possa essere infettati di nuovo!