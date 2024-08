Orticaria, eczema, morsi di insetto: quali creme per alleviare il prurito?

Questa spiacevole sensazione di prurito è spesso causata dall'istamina prodotta in reazione ad un allergene, ma questa non è l’unica spiegazione. Possono essere legati anche ad altre sostanze infiammatorie o alla stimolazione di specifiche fibre nervose. Ciò può verificarsi a causa di alcune malattie del fegato, della tiroide o dei reni o quando sono presenti anomalie nella barriera cutanea che rendono la pelle molto secca. Il prurito può anche essere un sintomo di una reazione allergica o di un'infezione come quella da lievito.

Una predisposizione genetica può anche rendere la pelle iper reattiva al caldo, al freddo, allo stress, ecc. Ciò è particolarmente vero nel caso della dermatite atopica o di alcune orticarie croniche.

Quale crema scegliere in caso di puntura di insetti

Se il prurito è localizzato, ad esempio dopo una puntura d'insetto o di ortica, il contatto con lattice, nichel o profumo o causato da orticaria moderata, spesso è efficace una crema con un antistaminico, eventualmente associata ad un anestetico locale che anestetizza la pelle.

Va applicata dopo aver rimosso il pungiglione o gli elementi urticanti e dopo aver disinfettato la puntura. Per rimuovere i peli urticanti dei bruchi della processionaria è possibile utilizzare il nastro adesivo.

Le precauzioni sono quelle di non superare i cinque-sette giorni di uso continuo.

Quale crema utilizzare in caso di morso di un animale

Quando il prurito è associato ad un leggero edema, causato dal morso di un animale, dal contatto con una pianta, ecc.

Preferire un corticosteroide locale che agisca sull'intera reazione infiammatoria. Le precauzioni sono che la crema venga applicata sulla zona pruriginosa, facendo attenzione a non stenderla sulla pelle sana poiché i corticosteroidi possono indebolirla. Non utilizzarla per più di tre giorni senza il consiglio del medico.

Prurito diffuso e senza una causa specifica: cosa fare

Può essere di origine indeterminata o dovuto a grave secchezza cutanea. L'applicazione di una crema idratante (o emolliente) ripristina la barriera cutanea e la rende meno sensibile ai diversi stimoli. È anche la prima procedura consigliata per la pelle atopica (eczema, psoriasi). Le precauzioni sono quelle di utilizzare creme idratanti che devono essere applicate in quantità adeguata, tranne durante le riacutizzazioni dell'eczema dove possono causare ustioni. Se a volte è necessario testarne diverse, bisogna scegliere una referenza senza profumi né conservanti o altre sostanze potenzialmente allergizzanti come la lanolina.

Ecco le creme più adatte da utilizzare nei diversi casi descritti

1. Crema a base di lidocaina

La composizione: lidocaina, un anestetico locale e mefenidramium, un antistaminico. Profumo alla rosa a base di geraniolo e oli essenziali di cedro, patchouli e palmarosa. La presenza di un anestetico desensibilizza la pelle e aiuta a calmare la sensazione di prurito. Sono possibili le reazioni di fotosensibilizzazione ed esiste il rischio di eczema da contatto. Ha poca efficacia su arrossamenti oppure edemi. Si può utilizzare dai 30 mesi, in caso di lieve prurito legato ad orticaria o punture di insetti. Il modo d'uso è un' applicazione due-tre volte al giorno per massimo una settimana. La crema non deve essere applicata sotto una medicazione occlusiva o su un'ampia zona di pelle. Non applicare sulla zona degli occhi.

2. Crema a base di crotamitone

La composizione: crotamitone, un principio attivo noto per trattare la scabbia. Antipruriginoso, allevia anche il prurito e l'irritazione della pelle. Si tratta di un farmaco usato da molto tempo contro il prurito. Ha un meccanismo d'azione di cui sappiamo poco. Non è un trattamento di prima linea, può causare irritazione alla pelle a causa della presenza di glicole propilenico come eccipiente. Si può utilizzare dai 30 mesi, in caso di prurito da lieve a moderato legato a punture di insetti o orticaria. Il modo d'uso è un'applicazione da due a tre al giorno per cinque-sette giorni. Una applicazione al giorno per i bambini sotto i tre anni. Evitare il contatto con occhi, naso e bocca. Non utilizzare in caso di dermatite atopica, psoriasi o eczema.

3. Crema a base di corticosteroide

La composizione: idrocortisone, un corticosteroide. Il corticosteroide ha un'azione antinfiammatoria che calma il prurito e limita l'edema. I farmaci contenenti corticosteroidi locali devono essere maneggiati con cautela. Evitare di applicarli su una vasta area del corpo e sul viso nei bambini. Si può utilizzare dai 6 anni, in caso di prurito legato a punture di insetti, animali o piante e per calmare i sintomi associati (arrossamenti, ecc.). Adatto anche in caso di prurito dovuto ad eczema da contatto, previa diagnosi da parte del medico.

Il modo d'uso è di un'applicazione mattina e sera in strato sottile per un. Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione. Non aumentare la frequenza delle applicazioni né coprire la zona trattata con medicazioni, poiché ciò potrebbe seccare la pelle.