Una pillola contro tutti i tipi di cancro? Ecco la nuova scoperta

La notizia è sensazionale e spalanca un nuovo e speranzoso futuro nella lotta contro il cancro: i ricercatori della City of Hope, tra le più prestigiose organizzazioni di ricerca e cura del cancro negli Stati Uniti, hanno pubblicato un nuovo studio in cui spiegano la funzione di un farmaco, una pillola, che sarebbe in grado di sconfiggere tutti i tumori.

Cos'è AOH1996

Nel caso specifico, gli esperti spiegano che una proteina sarebbe in grado di annientare tutti i tumori solidi nei risultati ottenuti con la ricerca preclinica: il suo nome è AOH1996 e riuscirebbe a colpire una variante del cancro che deriva dalla della proteina Pcna, la quale svolge un ruolo fondamentale nella replicazione e riparazione del Dna nei tumori in crescita. Al momento, mentre gli scienziati hanno osservato come questa pillola antitumorale riesca a funzionare negli animali, si sta lavorando a uno studio ancora in fase 1 affinché possa essere successivamente testato nell'uomo.

Ecco cosa può cambiare

" La maggior parte delle terapie mirate si concentra su un singolo percorso, che consente al cancro astuto di mutare e alla fine diventare resistente" , ha dichiarato Linda Malkas, professore presso il Dipartimento di diagnostica molecolare e terapeutica sperimentale di City of Hope. Stavolta, invece, la variante Pcna potrebbe essere la chiave per fermare la nascita di tutti i tumori. " Pcna è come un importante hub terminal aereo contenente più gate aerei. I dati suggeriscono che il Pcna è alterato in modo univoco nelle cellule tumorali e questo fatto ci ha permesso di progettare un farmaco che mirava solo alla forma del Pcna nelle cellule tumorali", ha sottolineato alla stampa, sottoloneando come questa pillola sia " una tempesta di neve che chiude un hub aereo chiave, chiudendo tutti i voli in entrata e in uscita solo su aerei che trasportano cellule cancerose ".

Quali trattamenti

I primi risultati promettenti hanno fatto ipotizzare l'uso delle terapia singolarmente oppure in trattamenti combinati con modelli cellulari e animali senza tossicità. In fase 1 si sta studiando un metodo di chiemioterapia sperimentale sugli essere umani: AOH1996 è risultato efficace contro i tumori al seno, alla prostata, al cervello, alle ovaie, al collo dell'utero, alla pelle e ai polmoni per citare quelli più frequenti ma sarebbe efficace almeno contro 70 diverse tipologie di cancro. " Nessuno ha mai preso di mira il Pcna come terapeutico perché era considerato 'non controllabile', ma chiaramente City of Hope è stata in grado di sviluppare un farmaco sperimentale per un bersaglio proteico stimolante ", ha dichiarato Long Gu, Ph.D., autore principale di lo studio e professore associato di ricerca presso il Dipartimento di diagnostica molecolare e terapia sperimentale presso il Beckman Research Institute di City of Hope.