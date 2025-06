Quali medicinali portare in vacanza: il kit viaggio che non deve mancare

La situazione è quella tipica: è estate, si sta per partire per il viaggio che si è sognato tutto l'inverno, ma si deve decidere cosa mettere in valigia. E, si sa, per viaggiare leggeri, è importante portare con sé solo ciò che è necessario e indispensabile: necessario e indispensabile è sicuramente un kit medicinale da viaggio, affinché non si resti scoperti per tutte le evenienze.

Cosa sapere prima di partire

Prima di passare ad analizzare cosa mettere nel kit da viaggio medicinale, è fondamentale approfondire la conoscenza di alcune informazioni di cui si potrebbe aver bisogno, in particolare se si va all’estero. Quando ci si reca in alcune nazioni del mondo, infatti, ci potrebbe essere necessità di alcune vaccinazioni: per quanto riguarda questo tema, bisogna, per tempo, consultare il sito dell'Unità di Crisi della Farnesina, per sapere quali vaccini si devono effettuare nelle settimane o nei mesi precedenti la partenza.

C'è poi un'altra problematica: è necessario informarsi se i farmaci che si assumono di solito - per esempio quelli legati a una malattia cronica - sono considerati legali nel Paese di approdo e quindi sono ammessi al controllo in aeroporto.

Anche le quantità possono risultare problematica in base alle leggi locali quando si viaggia all'estero, per cui a ogni buon conto è bene portare con sé anche uno una ricetta medica che attesti la necessità di uno o più determinati farmaci.

La composizione del kit farmaci da viaggio

Si passa quindi alla composizione del kit medicinale da viaggio vero e proprio, che può comprendere: