Riconoscere e valutare il dolore neuropatico. Una sfida medico-legale

Capire la differenza tra dolore neuropatico e nocicettivo e all’obiettivazione del dolore ai fini medico-legali con focus su aspetti valutativi, aspetti clinici e assicurativi. E' questo l'obiettivo del Convegno “Riconoscere e valutare il danno neuropatico: una sfida medico-legale”, organizzato da Nevra che si terrà a Palazzo Pirelli, in Via Fabio Filzi, 22 a Milano il 9 maggio 2024. Il programma degli interventi è articolato in due sessioni aperte al confronto e all’interazione tra professionisti del mondo forense e medico.



Nella prima sessione del Convegno, a partire dalla definizione di danno neuropatico e dei suoi aspetti fisiopatologici e semeiologici, si analizzeranno i principali casi clinici di dolore neuropatico e le particolarità dei percorsi alla ricerca della patologia responsabile. Si parlerà, inoltre, di dolore cronico come “sindrome di dolore”, e delle disabilità e fragilità correlate, per affrontare, infine, le basi della medicina tradizionale cinese e i meccanismi dell'agopuntura medica nella diagnosi e trattamento del dolore neuropatico.



La seconda sessione, dedicata alla valutazione medico-legale delle patologie caratterizzate da dolore cronico, fa il punto sulla normativa attuale e sulla necessità di sensibilizzare la Società Italiana di Medicina Legale e le assicurazioni a procedere ad una valutazione autonoma di danno, con particolare riferimento alla responsabilità civile.

Nevra è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di tutelare i diritti delle vittime della strada o di infortunio sul lavoro con particolare attenzione ai soggetti che, in conseguenza di eventi traumatici, hanno riportato lesioni con danni neuropatici. L’Associazione vuole, altresì, sensibilizzare le Istituzioni per il riconoscimento medico-legale del dolore neuropatico come nuova componente di danno non patrimoniale, sempre nell’ambito del danno biologico. Scopo di Nevra, grazie alla collaborazione di illustri clinici, è l’individuazione di criteri, quanto più possibile precisi, per obiettivare il dolore neuropatico, al fine di consentire alla comunità medico-legale di valutarlo come voce autonoma tabellare all’interno delle tabelle di danno biologico e non solo, come ora avviene, come maggiorazione di un danno anatomo-funzionale.

Programma del convegno

09:30-09:45 Saluti Istituzionali (Consigliere Regione Lombardia Avv. Luca Marrelli)

09:45-10:00 Introduzione (Michele Marzulli Presidente LIDU Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo)

10:00-10:20 Presentazione della Associazione Nevra e mission (Presidente avv. Roberta Scarpellini)

Prima sessione

Perché il dolore neuropatico è diverso dal dolore nocicettivo a cui siamo abituati. Quali sono gli aspetti principali di questa differenza.

10:20-10:40 La definizione, gli aspetti fisiopatologici e semeiologici (Dott. Michelangelo Buonocore)

10:40-11:00 I principali casi clinici di dolore neuropatico (Dott. Roberto Rech)

11:00-11:20 La particolarità dei percorsi clinici alla ricerca della patologia responsabile (Dott.ssa de Martini Laura)

11:20-11:40 Il dolore cronico come “sindrome di dolore”, le disabilità correlate e le fragilità (prof. Bonezzi Cesare)

11:40-12:00 Dolore neuropatico e agopuntura: La fenomenologia del dolore nella Medicina Tradizionale Cinese ed il suo trattamento con Agopuntura Medica. Basi della Medicina Tradizionale Cinese e dei meccanismi dell'Agopuntura Medica nella diagnosi e trattamento del dolore neuropatico (Dott.sa Marina Pan)

Seconda sessione

Verso una obiettivazione del dolore ai fini medico-legali: aspetti valutativi, aspetti clinici e assicurativi. Da sintomo a malattia

12:20-12:40 La valutazione medico-legale delle patologie con dolore cronico: riferimenti normativi e ipotesi nei vari ambiti, con particolare riferimento alla responsabilità civile (Dott. Marco Massari)

12:40-13:00 Conclusioni e ringraziamenti – Presidente Associazione Nevra

