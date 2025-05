Sildenafil (Viagra), come assumerlo e quali sono gli effetti collaterali

Il sildenafil (Viagra) è un vasodilatatore soggetto a prescrizione medica che migliora l'erezione sotto stimolazione sessuale. Oggi l'acquisto del farmaco generico e meno costoso garantisce efficacia e discrezione.

Che cos'è il Viagra?

Il Viagra, o il suo generico sildenafil, è un vasodilatatore che agisce specificamente sul pene. Questo farmaco orale è stato commercializzato nel 1998 negli Stati Uniti e poi in Europa. Esiste da 25 anni ed è ancora in uso in quanto la sua efficacia nella disfunzione erettile è stata ampiamente dimostrata.

Indicazioni: a cosa serve il Viagra?

Il Viagra è clinicamente indicato per la disfunzione erettile del pene negli uomini. Assumendolo sotto forma di compresse si può avere un'attività sessuale soddisfacente. Sono soprattutto gli uomini tra i 40 e i 50 anni ad assumerlo, perché l'età media per la disfunzione erettile è 57 anni, ma può variare. Non bisogna credere che il Viagra provochi un'erezione: ha solo un effetto amplificante e può essere efficace solo in presenza di stimolazione sessuale.

Quali sono le cause della disfunzione erettile?

La disfunzione erettile non è sempre legata a una perdita del desiderio o a un blocco psicologico. A volte, può anche essere sintomatica di una patologia più grave di cui l'uomo soffre senza saperlo, come diabete mellito, carenza di testosterone, malatie cardiovascolari, ecc. In questo caso non bisogna esitare a consultare uno specialista, al di là del medico di base che riesce a mantenere un rapporto stretto con il paziente e favorendolo a parlare di sessualità con lui, anche quando il paziente stesso non osa parlarne con il proprio medico.

Cialis, Spedra, Levitra: quali sono le differenze con il Viagra?

La differenza tra il Viagra e questi altri farmaci indicati anche per l'impotenza sessuale è minima. Appartengono alla stessa famiglia farmacologica degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5), un enzima responsabile della scomposizione dell'ossido nitrico che permette l'erezione.

Ciò che cambia soprattutto sono i loro principi attivi : Cialis (tadalafil), Spedra (avanafil) e Levitra (vardenafil). Per quanto riguarda la loro efficacia, dipenderà dai pazienti che saranno più ricettivi all'uno o all'altro, è casuale. Un'altra differenza è la loro velocità d'azione: Viagra, Levitra generico (Vardenafil) e Spedra devono essere assunti almeno 30-45 minuti prima dell'attività sessuale. Sono riservati all'uso occasionale, poiché richiedono un certo anticipo. Il Cialis, invece, è più adatto a chi ha un'attività sessuale quotidiana o molto regolare, più volte a settimana. Agisce come trattamento di base, assumendo 5 mg al giorno.

Che differenza fa il Viagra generico?

Oggi dobbiamo pensare in termini di farmaci generici , perché il Viagra nella sua versione originale è piuttosto raro nei punti vendita regolamentati. Il suo principio attivo, il sildenafil , rimane lo stesso, tuttavia, e il suo prezzo è molto più vantaggioso. A partire da 10 euro per compressa di Viagra, il prezzo di un generico si divide per 5 o addirittura 10. Con una media di due rapporti sessuali a settimana, la scelta è rapida in termini di budget.

Per non parlare del fatto che il farmaco generico garantisce anche maggiore discrezione e per alcuni uomini questo è importante. Quando il medico prescrive un Viagra generico, sulla ricetta c'è scritto: sildenafil e nelle farmacie, soprattutto nei paesi dove tutti si conoscono, è più comodo avere una scatola che non riporti la parola Viagra.

Se il Viagra generico non ha nulla da invidiare al suo modello originale, i suoi effetti collaterali, piuttosto rari, assomigliano a quelli del Viagra: dolori muscolari, rossore al viso, leggera stanchezza, lacrimazione. Nella maggior parte dei casi non sono pericolosi e sono reversibili, il che non esclude un monitoraggio medico.

Efficacia del Viagra: come funziona?

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero credere, il Viagra non è un farmaco miracoloso capace di trasformare l'attività sessuale. Il Viagra aumenta il flusso sanguigno al pene ma non provoca l'erezione; è solo un potenziatore. Inoltre, il contesto e la stimolazione sessuale sono assolutamente necessari affinché agisca efficacemente . È un po' come una bicicletta elettrica: per andare avanti bisogna pedalare, lo stesso vale per il Viagra.

Quanto dura l'effetto del Viagra?

La compressa di Viagra agisce rapidamente. Gli effetti più intensi si verificano generalmente dopo circa 45 minuti/un'ora dall'assunzione del farmaco e la durata potenziale dell'azione è di 4-5 ore. Questo non significa 4-5 ore di erezione. Significa una finestra temporale di 4-5 ore durante la quale, se l'uomo si trova in questa situazione, l'erezione sarà facilitata.

È possibile assumere il Viagra tutti i giorni?

La dose solitamente raccomandata per un paziente “normale” è di 50 mg . La compressa deve essere deglutita in un bicchiere d'acqua circa un'ora prima del rapporto sessuale. Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, sebbene sia vero e sicuro assumerlo quotidianamente, per un uso regolare si possono prendere in considerazione altre soluzioni, come il Cialis. Dipenderà molto da ogni individuo: genetica, età, disturbi psicologici.

Come e dove acquistare questa pillola blu?

In Italia questo farmaco è venduto solo su prescrizione medica. Normalmente non è quindi possibile ottenerlo senza e ciò non è auspicabile a causa delle controindicazioni, dei dosaggi da rispettare e del necessario monitoraggio medico.

Per quanto riguarda i luoghi di vendita, il posto migliore dove recarsi per acquistarli è la farmacia. D'altro canto, dovrete evitare tutte le altre forme di acquisto, sex shop, siti web, ecc., a meno che non si tratti di una farmacia online registrata presso il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti, altrimenti, si rischia di ritrovarsi con una contraffazione mal dosata e pericolosa per la salute .

Molte pillole vengono vendute sotto banco e alcune sono realizzate con molecole piratate, come nel caso del Kamagra. Questo farmaco è prodotto, come il Viagra, a base di citrato di sildenafil, ma non ha ricevuto alcuna autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.

Rischi e controindicazioni: come usare il Viagra per la prima volta?

Contrariamente a quanto si pensa, il Viagra non presenta rischi cardiaci.

Combinazione con altri farmaci

È la combinazione con altri farmaci contenenti derivati ​​del nitrato che può causare problemi a questo livello. Può quindi assumerlo anche un paziente con problemi cardiovascolari, a patto ovviamente di avere l'approvazione e il controllo del proprio cardiologo. Lo stesso vale per i diabetici; se ne sconsiglia l'assunzione, ma è necessaria vigilanza e monitoraggio medico.

Priapismo

Un altro problema associato all'assunzione di Viagra è il priapismo , un'erezione dolorosa che dura diverse ore. Questo fenomeno è molto raro. Può avere effetti sugli uomini che assumono il Viagra insieme ad altre sostanze come la cocaina o i popper,inoltre poi ci sono coloro che abusano del Viagra in overdose e/o lo assumono senza averne realmente bisogno, ma con l'idea di compiere prodezze sessuali. Se l'erezione dura troppo a lungo, bisogna consultare urgentemente un medico, altrimenti, nei casi più estremi, si rischia un danno organico al pene. Il Viagra non è un farmaco per le prestazioni sessuali ed è fondamentale rispettare le dosi prescritte e non abusarne.

È importante sottolineare anche i rischi del Viagra nelle relazioni di coppia. Quando il Viagra viene assunto 'di nascosto' e l'uomo viene sorpreso dalla sua compagna, quest'ultima può prenderlo molto male e sentirsi tradita e frustrazione e impotenza sessuale possono allora essere ancora più presenti.

Infine, sebbene l'assunzione del Viagra escluda qualsiasi forma di assuefazione e dipendenza, sarà sempre necessario rivalutarne regolarmente l'uso in termini di efficacia sia a livello individuale che di coppia.

Il Viagra rende ciechi: vero o falso?

È vero che esiste un principio di precauzione riguardo a un legame tra il Viagra e una malattia oftalmologica negli uomini che può causare alterazioni temporanee della vista. Questo rimane un caso del tutto eccezionale e riguarda persone che già soffrono di retinite pigmentosa , una malattia oculare ereditaria molto rara. In caso di dubbi e per rassicurazioni, non esitate a consultare il vostro medico di base o l'oculista.

Il Viagra esiste anche per le donne?

No, non esiste un equivalente nelle donne.

Negli Stati Uniti è però in commercio un farmaco chiamato flibanserin, che ha lo scopo di aumentare il desiderio sessuale agendo a livello cerebrale e sebbene esistano altri trattamenti ormonali, vengono ancora raramente utilizzati e la loro efficacia non è stata dimostrata.