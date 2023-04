Stress, ecco cinque sintomi con i quali si manifesta

A parte quando si è in vacanza (e non è detto), lo stress è spesso un compagno di viaggio della quotidianità di milioni di persone, italiani e non. È una delle condizioni più ricorrenti tant'é che a volte si cronicizza e continua a condizionare la nostra salute con sintomi che suonano come vere e proprie spie e campanelli d'allarme. Scopriamoli insieme.

La stanchezza (cronica)

I segnali che il nostro organismo ci invia quando è sotto pressione sono molteplici ma tra i più comuni troviamo senz'altro un senso di stanchezza che diventa passeggero se lo stress non è indicativamente elevato e duraturo ma che può cronicizzarsi e si parla di "distress cronico". La mancanza di energia e il mal di testa rientrano in questa tipologia di stanchezza con il nostro corpo che non riesce mai a rilassarsi e la ricerca di elementi esterni per provare a tirarsi sù (caffé e bevande a base di caffeina). Spesso capita che di notte si dorme poco con il riposo che non appaga come dovrebbe e la nuova giornata non inizia sotto i migliori auspici.

I cambi d'umore

Un altro indice di persona stressata riguarda i repentini cambiamenti d'umore assieme ad agitazione e frustrazione per la condizione in cui ci si ritrova. Gli esperti dell'Humanitas spiegano che una condizione patologica " può indurre chi ne soffre a trovare sollievo nell’alcol, nel fumo o nel consumo di sostanze stupefacenti. Sebbene apparentemente distensivo, l’uso di queste sostanze mantiene il nostro corpo in una condizione di stress, non fornendo affatto il rilassamento di cui ha bisogno".

L'autoisolamento

Quando lo stress si fa pesante e duraturo può sfociare in patologie direttamente collegate che vanno dalla scarsa autostima di se stessi alla solitudine, dalla depressione a una preoccupazione costante: in questi casi i soggetti tendono a evitare i momenti di socialità preferendo l'isolamento. La capacità di autocontrollo diminuisce costantemente e di conseguenza aumenta l'irascibilità anche per i motivi più futili e banali.

Alcuni sintomi fisici

Fino a questo momento abbiamo elencato le dirette conseguenze che lo stress cronico può causare nelle persone ma a parte la stanchezza, negli altri casi si tratta più che altro di sensazioni di malessere psicologico. Il nostro organismo, però, lo riconosce bene anche con una sintomatologia che gli esperti elencano in alcuni punti:

Disturbi di stomaco (nausea, diarrea e costipazione)

Mal di testa

Dolori ai muscoli

Dolori al petto e battito accelerato

Frequenti raffreddori

Orecchie che ronzano

Aumento della sudorazione

Questi sintomi, da soli, possono appartenere a tante altre malattie ma nel contesto dello stato di stress corrispondono a un quadro clinico piuttosto frequente.

I problemi notturni

Come detto, l'eccessiva tensione emotiva causa una stanchezza che non passa nemmeno di notte: è per questo motivo che lo stress porta con sè in eredità anche insonnia e digrignamento dei denti, due sintomi che si manifestano quando si dorme. Il soggetto non riesce mai a rilassarsi raggiungendo a fatica la fase rem con i pensieri negativi che causano questo tipo di problematica. Infine, nel lungo elenco di chi soffre di stress annoveriamo anche bocca secca e difficoltà di deglutizione e un calo del desiderio sessuale: due problemi apparentemente scollegati tra di loro ma che riconducono alla stessa causa.