Svolta per i farmaci: un Qr code al posto del bugiardino

Il bugiardino? Presto potrebbe essere un lontano ricordo. Non ditelo agli anziani, però, non sia mai che si scateni l'allarme e la paranoia. A chi ha partorito l'idea, cioè la Commissione Europea, questo tema però non sembra preoccupare. La priorità sono salvare l'ambiente, riducendo l'uso della carta, e ottimizzare i costi delle case farmaceutiche. Come? Con un Qr Code, cioè un codice digitale che sarà possibile visualizzare con l'utilizzo di un cellulare. Immaginate un anziano prendere uno smartphone per leggere dosaggio, controindicazioni e interazioni.

C'è da chiedersi se sia la strada giusta per un paese come il nostro in cui la popolazione con più di 64 anni assorbe oltre il 60% della spesa in medicine. Per Bruxelles, ci saranno vantaggi anche per le catene di approvvigionamento e meno problemi di carenza di medicine. Ma il rischio - molto alto - è che le persone vulnerabili e meno digitali non riescano ad accedere a informazioni essenziali per la loro salute. Per fortuna, la linea della Commissione sembra lasciare ai paesi membri la scelta di quando introdurre la novità. Ma speriamo che l'Italia rifletta bene sul da farsi.