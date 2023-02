Tosse post Covid: di cosa si tratta e come curarla

Dopo oltre tre anni, la pandemia Covid-19 retrocede sempre di più con un crollo di casi e di decessi in tutto il mondo. Gli ultimi numeri dell'Oms sono incoraggianti e vanno in direzione dell'endemia, ossia di un virus che diventa sempre meno mortale, innocuo e curabile ma che rimane tra di noi come altre patologie che ci accompagnano durante l'anno. È per questo che si parla spesso di Long Covid, ossia di sintomi che durano anche dopo la completa guarigione come la tosse che può rimanere anche per diverse settimane dopo la fine della positività.

Di cosa si tratta

Sovrapponibile a quella prodotta dall'influenza, la tosse che si ha durante il Covid possiede caratteristiche distintive rispetto alla classica patologia invernale: quella causata da Sars-CoV-2 è secca, irrita, persiste e spesso si può accompagnare anche al respiro corto. Come spiegano gli esperti di Sanità informazione, sono questi i tre segnali principali che la differenziano da quella influenzale la cui tosse è in prevalenza grassa. Di notte, poi, i sintomi possono peggiorare per la posizione che si assume a letto. Ma cosa succede quando la malattia scompare e la tosse rimane in eredità? In pratica cambia poco perché la tosse continua a manifestarsi per lo più secca e persistente, non cambia tipologia ma è un chiaro sintomo del Long Covid.

Gli esperti del settore spiegano che si continua a tossire perché i polmoni possono essere stati irritati ma l'infiammazione interessa anche le vie aeree superiori: il processo di guarigione è soggettivo e non c'è un timing stabilito entro il quale il sintomo sparisce, può bastare una settimana ma anche un periodo più lungo.

Come curarla

Trattandosi di tosse secca, non bisogna più fare distinzione se è stata causata da influenza o, in questo caso, dal Long Covid: va curata cercando di farla sparire nel più breve tempo possibile. Non esiste una cura ad hoc ma possono essere utili sciroppi prescritti dal proprio medico curante che aiutano a dare sollievo. Qualora, invece, il Covid lasciasse in eredità tosse grassa (casi rari) è importante utilizzare prodotti mucolitici per eliminare il muco e facilitare il processo di guarigione. Sempre e soltanto previa prescrizione medica, è possibile che il virus lasci in eredità un sovrannumero di batteri: in questo caso i sintomi tendono a peggiorare e la tosse secca a trasformarsi in grassa. A questo punto potrebbe rendersi necessaria la cura con antibiotico.

Viceversa, tra i rimedi naturali efficaci per trattare la tosse secca ci sono le bevande calde anche a base di miele e limone ma è necessario idratarsi bevendo spesso piccole quantità di acqua durante l'arco della giornata specialmente quando si tossisce con una certa insistenza.