Tumore alla gola: quali sono i sintomi e le cure disponibili

Anche se non è molto diffuso, il tumore alla gola è una neoplasia che colpisce laringe, faringe e le tonsille del palato, in pratica le strutture anatomiche che compongono la gola. Tra gli ultimi dati disponibili si sa che la malattia colpisce normalmente gli over 60 e maggiormente a rischio sono gli uomini con un rapporto di quattro casi a uno rispetto alle donne.

Quali sono i sintomi

Senza farsi prendere dal panico, la sintomatologia iniziale è quella classica che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sperimentato: mal di gola, raucedine e difficoltà a deglutire. Altri segnali della malattia riguardano uno strano dolore alle orecchie, linfonodi ingrossati e la perdita di peso. È chiaro che non è necessario fare esami specifici se questi segnali passano in fretta come accade nella stragrande maggioranza dei casi quando si ha, ad esempio, la classica influenza stagionale. Viceversa, se il problema persiste per almeno un paio di settimane ed è particolarmente grave, bisogna rivolgersi agli specialisti che indagheranno con biopsia, endoscopia, laringoscopia e la diagnostica per immagini. Nel caso di voce rauca, ad esempio, bisogna tenere come campanello d'allarme la durata per più di 2-4 settimane.

Quali sono le cause

Così come avviene per tante altre tipologie di tumore, quello alla gola è dovuto innanzitutto a mutazioni genetiche che colpiscono le cellule di quell'area dell'organismo che, tutt'ora, sono ancora per lo più sconosciute. Tra i fattori di rischio esterni, invece, compaiono:

abuso di tabacco (dalle sigarette alla pipa)

abuso di alcol

papilloma virus

dieta con poca frutta e orgaggi

età avanzata

Gli esperti spiegano, poi, che a essere maggiormente esposti al cancro alla gola anche quei lavoratori che per anni sono stati a contatto con sostanze tossiche respirate nell'aria (quindi chi lavora in fabbrica e in alcune tipologie di industrie). Del tumore alla gola ci sono quattro stadi:

nel primo , la neoplasia è ridotta e le metastasi non sono ancora molto diffuse;

, la neoplasia è ridotta e le metastasi non sono ancora molto diffuse; il secondo ha un tumore più esteso ma in un'area ben definita;

ha un tumore più esteso ma in un'area ben definita; il terzo stadio può presentare metastasi anche diffusi ad altri organi o possono interessare, ad esempio, tutta la laringe;

può presentare metastasi anche diffusi ad altri organi o possono interessare, ad esempio, tutta la laringe; il quarto e ultimo stadio mette in luce i tumori più gravi che hanno già contaminato altri organi oltre alla gola.

Le cure disponibili

Per curare questo cancro, lo specialista deve prima capire qual è la situazione del paziente per operare la scelta migliore: questo dipende dallo stadio della malattia, la grandezza della massa tumorale e lo stato di salute generale della persona che necessita di essere curata. In questo senso, tra i vari trattamenti abbiamo: