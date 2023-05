Tumore al pancreas, nuova speranza di cura da vaccino a mRna

È ancora uno dei tumori più difficili da curare e al quarto posto come indice di mortalità ma un vaccino a Rna messaggero promette di bloccare l'avanza della forma più aggressiva di tumore al pancreas, l'adenocarcinoma duttale pancreatico letale nel'88% dei pazienti. Lo studio pubblicato su Nature parla degli esiti positivi in fase di sperimentazione con una buona risposta immunitaria sui pazienti e un ritardo sulla recidiva nella metà dei casi assieme ad altri trattamenti.

I risultati della ricerca

Il vaccino è in fase di sperimentazione nel Centro per il cancro "Memorial Sloan Kettering" di New York: come abbiamo visto sul ilGiornale.it, questa forma così aggressiva è, purtroppo, anche la più diffusa con l'aspettativa di vita che non va al di là dei cinque anni. La ricerca, guidata da Luis Rojas e Zachary Sethna, ha visto la somministrazione a 16 pazienti del vaccino a Rna messaggero in combinazione con chemioterapia e immunoterapia: in questa fase (la prima) si sta testando la sicurezza del farmaco e si osservano gli eventuali effetti collaterali. Come detto, le prime risposte sono state molto positive nel 50% dei casi con ricadure che si sono ripresentate soltanto dopo un anno e mezzo mentre, coloro che non hanno avuto apprezzabili miglioramenti, hanno visto un peggioramento delle loro condizioni fisiche dopo 13,4 mesi.

I "bersagli" da colpire

Adesso, però, la ricerca ha bisogno di andare avanti arruolando un numero sempre maggiore di pazienti. Questo tumore al pancreas si caratterizza per l'elevata presenza di antigeni (proteine) sulle cellule tumorali che compaiono dopo alcuni cambiamenti del Dna: con il vaccino, quindi, si potrebbero colpire direttamente queste proteine cercando di migliorare le condizioni del paziente con una nuova e diversa efficacia delle cure. Sappiamo bene, con il Covid, come l'Rna messaggero abbia migliorato nettamente l'evoluzione della pandemia, protetto dalle forme più gravi e aperto una nuova era nella lotta ai tumori.

La speranza per il futuro