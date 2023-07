Tumore di Warthin: cause, sintomi e terapia

A molti sconosciuto anche perché, fortunatamente, i casi non sono molto frequenti, il tumore di Warthin è una patologia benigna che colpisce la parotide, ossia la ghiandola salivare rappresentando più o meno il 10-15% di tutti i tumori che colpiscono quella ghiandola. In casi ancora più rari, questa problematica può colpire anche altre aree nei pressi della parotide come i distretti di naso e faringe e la cavità orale.

Quali sono le cause

Sebbene ancora in fase di studio, gli esperti spiegano che tra le cause principali ci sono quelle eterotropiche, in pratica delle anomalie che hanno origine tra parotide e il tessuto linfoide. Altri scienziati, invece, propendono maggiormente per la linea ectopica: sarebbero altri tessuti che farebbero spuntare il tumore. Tra i fattori di rischio, invece, bisogna elencare:

malattie autoimmuni

radiazioni allo ionio

infiammazioni croniche

fumo

infezioni da virus di Epstein-Barr

Come detto, la buona notizia è la forma benigna di questo tumore che soltanto in percentuali minime e inferiori all'1% può evolvere in forma maligna.

I sintomi

Come accade anche per altre patologie, sono necessari esami specifici per essere sicuri che si tratta del tumore di Warthin tra cui la risonanza magnetica e l'ultrasonografia ad alta risoluzione, ovvero l'esplorazione dell'organismo mediante ultrasuoni. I campanelli d'allarme variano dal dolore alla mascella alla paralisi del nervo facciale, dall'alterazione dell'udito al dolore di un orecchio. Trattandosi di una problematica che sorge nella parotide, ecco che possono essere coinvolti anche i muscoli del viso e una lacrimazione improvvisa. Nei casi più gravi si può assistere anche a tracce di sangue nella saliva e perfino la modifica del tono della voce e difficoltà a deglutire.

Come si cura

Per trattare il tumore di Warthin si deve praticare una particolare chirurgia chiamata parotidectomia, ossia la rimozione di una parte o di tutta la parotide. Chi eseguirà l'intervento starà molto attento a non intaccare il nervo facciale che si trova nei pressi dell'area da rimuovere, ecco perché diventa fondamentale conoscere bene i confini del tumore. Come detto, trattandosi di una patologia quasi sempre benigna, l'intervento chirurgico diventa la soluzione definitiva: viceversa, nei casi in cui diventare maligno o si dovesse ripresentare nel corso del tempo, il paziente andrebbe incontro a chemio o radioterapia.

Ma come si fa a prevenirlo? È difficile attuare un'efficace protezione delle ghiandole salivari: gli esperti consigliano di evitare di esporsi eccessivamente a radiazioni, a sostanze quali nichel, gomma e silicio e mantenere sempre un'equilibrata dieta a base di tanta verdura e frutta.