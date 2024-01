Tumori, le cure peggiorano con stress e ansia: lo studio

Oltre al danno provocato da ogni forma tumorale si può aggiungere la "beffa" che gli stessi provocano nel nostro sistema immunitario se in qualche modo vengono aiutati: i tumori riescono a neutralizzare, in parte, le cure immunoterapiche sfruttando le comprensibili sensazioni di stress continuo e di ansia da parte del paziente. È la conclusione alla quale sono arrivati gli studiosi del The Netherlands Cancer Institute, che comprende un istituto di ricerca di fama internazionale e una clinica dedicata al cancro.

Cosa dice lo studio

I risultati sono stati da poco pubblicati su Nature Medicine e commentati dal primo autore dello studio, il prof. Christian Blank che ormai dal 2007 è direttore della divisione immunologica e membro dello staff di oncologia medica dell'Istituto. " A bbiamo pubblicato i nostri risultati sullo stress emotivo correlato con un esito peggiore dopo l'immunoterapia neoadiuvante nel melanoma. Questi dati apriranno potenzialmente un nuovo approccio per migliorare i risultati dell'immunoterapia nei pazienti oncologici", ha spiegato commentando l'articolo. Per arrivare a questi risultati sono stati analizzati i dati di 90 pazienti con melanoma: prima delle cure a tutti sono stati dati dei questionari per capire quale fosse la loro qualità di vita e chi presentasse già dei disagi dovuti alla situazione che stavano vivendo. Tutti quanti sono stati seguiti per quasi tre anni, all'incirca 28 mesi.

" Dai nostri risultati - sottolinea Blank - è emerso che il disagio emotivo può influenzare negativamente la risposta immunitaria contro il tumore" . Nel caso specifico, i pazienti con disagio emotivo prima che avesse inizio il trattamento immunoterapico neoadiuvante hanno evidenziato una ridotta risposta alle cure rispetto ai pazienti senza segnali riconducibili a stress, ansia o depressione. Nel primo caso, infatti, soltanto il 46% rispondeva bene alle terapie, nel secondo caso ben il 65%, 20 punti percentuali in più. " Non solo: il disagio emotivo è risultato collegato a un rischio più alto di recidiva a due anni (91% contro 74%) e a maggiori metastasi a due anni (95% contro il 78%) ", ha sottolineato Blank.

Il legame tra i due stati

Questi risultati sono stati da poco discussi nel corso della nona edizione dell'Immunotherapy e Melanoma Bridge che si è tenuta a Napoli. " Lo studio dei colleghi olandesi conferma chiaramente l'esistenza di uno stretto legame tra lo stato emotivo e psicologico di un paziente con tumore e la risposta immunitaria, anche quando 'potenziata da specifici trattamenti immunoterapici' ", ha commentato all'AdnKronos Salute il prof. Paolo Ascierto, presidente del convegno e direttore del Dipartimento di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli. Purtroppo, condizioni di stress possono aiutare la resistenza e la crescita dei tumori perché si produce maggiore cortisolo in grado di "nutrirli" ma anche perché si possono creare le condizioni ad hoc per " un microambiente vantaggioso per la proliferazione di metastasi, sia 'indebolendo' che 'corrompendo' le cellule del sistema immunitario" .

Quali contromisure

L'unica strada da percorrere per i pazienti con tumore è il supporto psicologico dall'inizio delle cure perché può avere ben tre funzioni importanti: migliorare la qualità della vita di chi combatte quotidianamente contro il cancro, evitare che le metastasi si nutrano di stress e ansia, e avere una migliore risposta ai trattamenti di immunoterapia. Purtroppo, ansia, depressione e stress sono condizioni molto frequenti sui pazienti oncologici: in questo studio si fa riferimento al melanoma ma il prof. Ascierto sottolinea che le stesse condizioni si evincono anche per il " tumore al polmone non a piccole cellule e sul tumore del colon, per fare qualche esempio. È quindi indispensabile che lo stato emotivo e psicologico del paziente non venga trascurato, ma bisogna considerarlo a tutti gli effetti parte integrante del percorso di cura ".

