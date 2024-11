Tumori gastrointestinali, la scoperta rivoluzionaria di un potente probiotico: come funziona la cura

Ascolta ora 00:00 00:00

Un probiotico sviluppato il laboratorio come trasportatore di farmaci all'interno dell'intestino per combattere i tumori gastrointestinali. Una scoperta rivoluzionaria che arriva dalla Washington University School of Medicine di St. Louis, dove un team di ricercatori è riuscito a ingegnerizzare qualcosa di così semplice, trasformandolo in un potente alleato.

La lotta contro i tumori gastrointestinali

La necessità di scoprire nuovi metodi di approccio a questo insieme di malattie era sempre più impellente. La medicina moderna si sta molto appoggiando all'immunoterapia di recente, ma questa si è rivelata poco efficace contro alcuni tumori gastrointestinali, dato che questi si trovano spesso in aree difficili da raggiungere. Grazie a questo probiotico è possibile trasportare le immunoterapie direttamente nel sito di interesse, con maggiori possibilità di riuscita del trattamento. Questa nuova scoperta è stata pubblicata lo scorso 20 novembre sulle pagine della rivista Cell Chemical Biology.

Ma come funziona questo super probiotico? "Abbiamo progettato un probiotico a base di lievito che fornisce immunoterapia direttamente al sito del tumore. La nostra speranza è che un giorno il probiotico possa essere aggiunto all'arsenale di terapie per aiutare a ridurre i tumori nelle persone", ha spiegato uno degli autori della ricerca, il dottor Gautam Dantas del Dipartimento di Patologia e Immunologia della Washington University. Il probiotico è in grado di agire in modo mirato, senza essere trattenuto da quelle barriere organiche che talvolta impediscono la buona riuscita delle terapie. I tumori a esofago, stomaco, fegato, pancreas e colon-retto, tutti facenti parte dell'insieme dei tumori gastrointestinali, sono fra le malattie più aggressive. Circa 3,7 milioni di persone muoiono ogni anno. Questo accade sia per i ritardi della diagnosi, che per la difficoltà di raggiungere le zone interessate dal cancro. "Sebbene siano disponibili farmaci immunoterapici per i tumori gastrointestinali, vengono somministrati per via endovenosa e spesso mostrano un'efficacia limitata. Dosi sicure di immunoterapia potrebbero non essere sufficienti per raggiungere il sito del tumore ed essere efficaci" , aggiunge il dottor Dantas.

Il ruolo di "vettore"

Ecco dunque che si è fatta strada l'idea di somministrare farmaci di tipo orale, ma i classici medicinali sarebbero stati rapidamente demoliti prima di raggiungere l'intestino. Un probiotico, invece, ha una resistenza maggiore, e per questa ragione i ricercatori hanno deciso di impiegarlo come "vettore". Modificato in laboratorio, può infatti trasportare i farmaci direttamente in loco. " A differenza dei batteri, il lievito ha meno probabilità di scambiare materiale genetico con altri microbi e non si insedia nel tratto gastrointestinale, evitando di alterare le comunità microbiche benefiche" , spiega il professore.

Grazie alla bioingegneria, questo super probiotico è in grado di secernere quelli che vengono definiti " inibitori dei checkpoint immunitari ". Questi inibitori allertano il sistema immunitario, aggirando le barriere di difesa dei tumori, e consentono che le cellule cancerose vengano attaccate. I test di laboratorio, condotti sui topi, hanno dato gli esiti sperati.

Le terapie del futuro

A quanto sappiamo, i ricercatori hanno già

depositato duerelativi a questa terapia basata sui probiotici. Il raggio d'azione è ampio: il probiotico potrebbe essere impiegato per trattare anche altre patologie di natura gastrointestinale.