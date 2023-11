Fassbender è un killer implacabile e ritorna Indiana Jones

Uno dei titoli di punta di Netflix, in novembre, è certamente The Killer, firmato da David Fincher e con due interpreti del calibro di Michael Fassbender e Tilda Swinton. La storia è quella di un implacabile sicario senza nome che, dopo un fallimento, si trova alle prese con una tesa caccia all'uomo. Chi ha voglia di romanticismo potrà soddisfarsi, su Prime Video, con Love Again, in cui una donna, per disperazione, manda Sms al numero del fidanzato morto che però è stato riassegnato a un altro.

Per famiglie è, su Sky Cinema, Maurice - Un topolino al museo, cartone con protagonisti un gatto e un topo. Sulla Tv non a pagamento sono numerose le proposte, a partire da oggi. Chi ha voglia di vecchie risate può vedere, dalle 10,39 su Cine34, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, con Dorelli e Banfi protagonisti dei rispettivi episodi, tra superstizione e magia. Commedia per la terza età è Book Club (Rai Movie, 14,05) con la Keaton e la Fonda alle prese con menopausa e problemi sentimentali.

Per i ragazzi è, alle 21,20 Italia 1, Sonic 2 - Il film. Chi ama il thriller, alle 21,20 su Rete 4 potrà gustare A Perfect Getaway, con Milla Jovovich in luna di miele, alle prese con un serial killer. Domani, grande amarcord con Totò Story (Rai Movie, ore 9,40) che sintetizza, per quanto lo si possa fare, la carriera cinematografica del grande Totò. Sempre un bel vedere è Nato il quattro luglio (Iris, 12,12), di Oliver Stone, con Tom Cruise. Su Rai Storia alle 21,10 Vittorio De Sica dirige I sequestrati di Altona, con Sophia Loren. Infine, sempre domani, tanta avventura con il cult Indiana Jones e il tempio maledetto (Iris, ore 21).