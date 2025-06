Fattorie didattiche o voli in parapendio: qui la vacanza è per tutta la famiglia

Un'estate a misura di famiglia. Succede così nel Parco naturale Paneveggio-San Martino dove, all'ombra delle Dolomiti, torna in versione rinnovata e arricchita Dolomiti Family Adventures. Un nome, un programma di attività pensato per famiglie con figli dai tre anni in su. Per loro le vacanze diventano l'occasione per esplorare in lungo, in largo e in modo alternativo questo spicchio di Trentino incontaminato, che va dallo spettacolare Passo Rolle a San Martino di Castrozza, perla alpina delle Dolomiti, passa dalla verdissima Valle di Primiero e arriva fino al Vanoi.

Le proposte, disponibili e prenotatili online, sono dedicate a genitori e figli, alcune da fare insieme, altre separatamente, tutte messe a punto per andare incontro e accontentare sia i bambini più piccoli, sia i teenager, sia i ragazzi più grandi (dai 13 anni in su). Non solo. Le proposte consentono anche di costruire e programmare vacanze family friendly personalizzate perché ogni nucleo familiare può prenotare una o più attività in base a gusti, preferenze, ritmi e costi, creando così in totale autonomia la propria personale esperienza sul territorio. Nel ventaglio di Dolomiti Family Adventures, da non perdere le visite alle Fattorie Didattiche dove i bimbi potranno prendere confidenza e magari fare amicizia con mucche, asinelli, conigli, galline e tutti gli animali dell'aia, mentre i fratelli più grandi avranno da divertirsi con attività contadine per poi ritrovarsi tutti insieme, mamme e papà inclusi, a tavola per gustosi pranzetti o golose degustazioni. Non da meno la possibilità di scoprire le nuove ciclopedonali, con i mini family tour in e-bike accompagnati da istruttori e comprensivi di sfiziose tappe all'insegna di aperitivi e merende. E per i più temerari non mancano le attività ad alta adrenalina in cielo e in acqua, rispettivamente con i voli in parapendio Primiero Dolomiti Fly e il canyoning lungo i ripidi e cristallini ruscelli che scorrono nella Val Noana.

E ancora trekking serali con la guida di istruttori di media montagna e cena in malga a base di prodotti tipici, corsi di avvicinamento all'equitazione e passeggiate a cavallo, percorsi barefooting - alias camminate nei boschi a piedi nudi adatte a tutte le età, pensate e proposte per stimolare il contatto con la natura - nella splendida Val Canali e attività che uniscono l'utile e il dilettevole.

Come imparare a coltivare piccoli orti, costellati di erbe e piante officinali, oppure scoprire le mille virtù e curiosità che ruotano attorno alle api, tra un assaggio di miele e l'altro. Dolomiti Family Adventures info e prenotazioni su www.sanmartino.com.