Ferro, nodulo alle corde vocali: "Niente ansia"

Tiziano Ferro dovrà sottoporsi a una operazione alla gola, a causa di un nodulo alle corde vocali. E la notizia, annunciata da lui stesso sui social l'altro giorno, ha provocato grande agitazione fra i suoi numerosissimi fan. Tanto che ieri il cantante è intervenuto di nuovo, sempre sui social, per rassicurare i suoi sostenitori preoccupati: «Voglio rassicurare le persone che mi hanno scritto: non sono in ansia e voglio affrontare questa cosa con tranquillità - ha detto in un video - Questa esperienza assurda mi ha fatto capire ancora di più quanto vi voglio bene. Vi terrò informati, i dottori vogliono visitarmi tra due mesi perché ho sforzato molto la voce».

Ferro aveva raccontato della scoperta del nodulo sulla sua pagina Facebook e Instagram, confessando ai fan la propria situazione di salute in un post: «A voi. Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare ma non importa. L'unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c'eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene».

Tanta sincerità ha scatenato però la preoccupazione nei fan. Perciò ieri il cantante è tornato sull'argomento: «So che siete preoccupati per me, non lo siate». Ha ringraziato anche i medici e la logopedista, che gli ha «permesso di andare sul palco ogni volta con una consapevolezza molto precisa» lo ha «aiutato ogni sera a prendere possesso di questo strumento». Infine, il cantante di Latina annuncia una novità: «È un periodo in cui sto preparando delle sorprese e una arriverà tra poco».