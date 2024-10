Le Ferrovie crescono all'estero. Ecco la "metropolitana d'Europa"

Ascolta ora 00:00 00:00

La «metropolitana d'Europa» prende forma. La sfida di collegare direttamente le principali città del Vecchio Continente è un progetto ambizioso e strategico al quale il Gruppo FS sta lavorando in concretezza. FS è infatti presente in Europa in modo capillare: in Francia opera con Trenitalia France (controllata al 100%), in Spagna con i treni di Iryo e in Grecia con Hellenic Train (acquisita al 100%). Il Gruppo FS è presente in Germania tramite due società operative, controllate da Trenitalia e da Mercitalia Logistics: Netinera Deutschland fa trasporto passeggeri su ferro e gomma in 14 lander tedeschi mentre TX Logistik è, invece, la seconda impresa di trasporto merci su rotaia del Paese. Nel Regno Unito con Trenitalia UK, che gestisce i collegamenti tra Londra e la costa sudorientale con Trenitalia c2c e Londra-Edimburgo con Avanti West Coast. La presenza del Gruppo è inoltre garantita nei Paesi Bassi con Qbuzz (gestita al 100% da Busitalia), terzo operatore del trasporto pubblico locale nel Paese. Questo assetto permette di considerare quello europeo come un «mercato domestico» all'interno del quale ragionare con un'ampia prospettiva che punta all'evoluzione e al miglioramento delle abitudini di viaggio delle persone. L'obiettivo è quello di agevolare i collegamenti europei su rotaia, con uno sguardo alla sostenibilità ambientale e alla crescita economica. Già oggi, complessivamente, per FS il mercato europeo vale 2,3 miliardi di euro in termini di ricavi, con 247 milioni di passeggeri e 11.300 dipendenti.

Tra le realtà europee più vivaci nelle quali Trenitalia opera c'è proprio quella spagnola, dove i servizi di iryo servono le principali città iberiche, fra cui Madrid, Barcellona, Valencia, Cuenca, Siviglia, Malaga, Antequera e Cordoba. La clientela ha da subito offerto un riscontro molto positivo, apprezzando particolarmente sia i nuovi Frecciarossa 1000, sia i servizi di qualità presenti a bordo. Tale mix di qualità ed efficienza ha portato Iryo all'aggiudicazione del premio «azienda dell'anno 2023». In Spagna, come altrove, gli elementi più qualificanti del servizio sono rappresentati dall'attenzione alla sostenibilità e all'intermodalità dei trasporti: i convogli sono riciclabili al 94% e consentono un risparmio dell'80% di anidride carbonica. Sono stati inoltre siglati diversi accordi con le aziende del settore turistico e dei trasporti, per offrire biglietti combinati ed esperienze integrate di viaggio. Tra gli obiettivi di Iryo, la messa in servizio, a partire dal 2026, di tre nuovi treni alta velocità Frecciarossa e il nuovo collegamento Barcellona - Siviglia attivo già dal 10 dicembre 2023. Ma anche in Francia l'offerta di Trenitalia France ha riscosso un immediato successo, grazie al servizio che unisce Parigi e Milano attraverso l'alta velocità. In attesa che la linea da Milano venga ripristinata dopo l'interruzione del tunnel Frejus per una frana in Maurienne in territorio francese, Trenitalia assicura collegamenti andata e ritorno sulla linea ad alta velocità Parigi-Lione, nell'ottica di facilitare gli spostamenti dei clienti francesi e internazionali. Con questo paradigma, già oggi Trenitalia collega non solo Milano e Parigi, ma anche Madrid e Barcellona.

Inoltre, Trenitalia e Deutsche Bahn stanno lavorando assieme per la presentazione di nuovi servizi alta velocità Frecciarossa che collegheranno Roma e Milano con Monaco di Baviera e Berlino. Questo posizionamento nel cuore dell'Europa darà al Frecciarossa la possibilità di avere in futuro più collegamenti internazionali, potenziando la capillarità dei servizi del Gruppo Fs all'estero.