La Festa parte con Berlinguer ma cerca il cinema bipartisan

Si apre oggi la Festa del Cinema di Roma che, ormai più che maggiorenne, con l'edizione numero 19 si srotola in varie «location » della Capitale a partire da quella centrale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dove, sul lunghissimo red carpet, sfilerà anche il nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli prima della proiezione del film di apertura, Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre, che vede Elio Germano interpretare il segretario del Partito Comunista Italiano negli anni del compromesso storico. A dirigere la manifestazione che, sul manifesto, omaggia Marcello Mastroianni e però si chiama «Rome Film Fest», c'è Paola Malanga, al suo terzo anno, affiancata da un nuovo presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvo Nastasi. Due i grandi ospiti di questa edizione che riceveranno il Premio alla Carriera, gli attori Johnny Depp (nella foto) e Viggo Mortensen invitati anche a presentare i loro film da registi, rispettivamente Modì, su Modigliani interpretato da Riccardo Scamarcio, e il western moderno I morti non feriscono.

La direttrice Malanga ha voluto dare una nuova forza al concorso internazionale Progressive Cinema con 18 film di cui 4 italiani, Oltre a Berlinguer. La grande ambizione, c'è infatti L'albero di Sara Petraglia, L'isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi e Paradiso in vendita di Luca Barbareschi. Ma il cinema nazionale ha una parte importante in tutte le sezioni della Festa tra cui quella per il grande pubblico con Luca Zingaretti che esordisce alla regia con La casa degli sguardi oppure Michele Placido che con Eterno visionario racconta Pirandello nell'anno del premio Nobel del 1934, e poi i nuovi film di Gabriele Muccino, Claudio Giovannesi, Mauro Mancini, Uberto Pasolini, Paolo Costella, Cristina Comencini, i Manetti Bros.

Senza dimenticare la sezione autonoma e parallela

Alice nella Città guidata da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e dedicata ai più giovani che alla sua 22a edizione propone omaggi e masterclass di Andrea Bocelli, Ferzan Ozpetek, Ridley Scott, Matt Dillon e Danny De Vito.