Abbonati
In evidenza
Aziende

FiberCop ora investe sui giovani con il primo Graduate Programme

Un contratto di 12 mesi dedicato ai neolaureati magistrali con possibilità alla fine di inserimento stabile in azienda

FiberCop ora investe sui giovani con il primo Graduate Programme
00:00 00:00

C'è un filo invisibile che tiene insieme innovazione, talento e futuro. Ed è proprio questo filo che FiberCop ha deciso di intrecciare lanciando il suo primo Graduate Programme, un'iniziativa che punta a trasformare i neolaureati magistrali di oggi nei professionisti della rete di domani. Dodici mesi per sperimentare, mettersi alla prova e contribuire concretamente alla trasformazione digitale del Paese. Non un semplice stage, ma un contratto con reali prospettive di inserimento stabile in azienda e un percorso formativo strutturato e ad alto tasso di innovazione. "Il Graduate Programme rappresenta per noi un investimento concreto sulle persone e sul loro potenziale - spiega Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer di FiberCop - Un'occasione per entrare nel cuore di una realtà in continua evoluzione, dove confronto e sperimentazione sono quotidiani. I giovani potranno confrontarsi con progetti reali, affiancati da professionisti esperti attraverso un'esperienza formativa completa". Tre aree ma un'unica missione: innovare. La prima è Technology & Innovation, dove si costruisce la rete del futuro, contribuendo alo sviluppo delle infrastrutture aziendali con un focus su tecnologie d'avanguardia come Network Cloudification, automazione e Digital Twin. Strategy è invece un'immersione nelle dinamiche di pianificazione strategica, trasformazione organizzativa e operazioni di M&A, a stretto contatto con le funzioni chiave dell'azienda. Infine, Business & Data Intelligence, ovvero il regno dei dati, con esperienze che spaziano dalla data science al marketing, passando per l'analisi predittiva e lo sviluppo di dashboard intuitive per decisioni sempre più data-driven. Un viaggio, dunque, che offre ai partecipanti una visione a 360 gradi del sistema FiberCop e delle sfide che attendono il settore delle telecomunicazioni. I giovani selezionati prenderanno parte a più di 450 ore di formazione, a partire da un bootcamp iniziale che li introdurrà al mondo FiberCop. Il programma prevede visite nei centri di innovazione, incontri con il top management, mentoring dedicato per ogni partecipante e accesso a piattaforme di apprendimento avanzate come LinkedIn Learning e agli Osservatori del Politecnico di Milano. Non solo teoria, quindi. Talento, curiosità e autenticità: FiberCop non cerca semplici curricula impeccabili. Le qualità più apprezzate sono curiosità, spirito di iniziativa, capacità di ascolto e voglia di collaborare. "È importante avere una mentalità aperta e essere pronti a mettersi in gioco e imparare - sottolinea Lamelas Godinez - Consiglio a chi vuole candidarsi di essere autentico, raccontare il proprio percorso con passione e dimostrare interesse per il mondo delle telecomunicazioni e dell'innovazione. Prepararsi bene, conoscere FiberCop e i suoi valori e mostrare entusiasmo sono elementi che fanno davvero la differenza".

Per avvicinare i giovani al Graduate Programme, FiberCop ha già programmato una serie di incontri

nei principali atenei italiani: workshop, eventi e momenti di networking in cui incontrare i manager e candidarsi direttamente. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito aziendale e sul profilo LinkedIn di FiberCop.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica