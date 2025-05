Filarmonica della Scala: con Mälkki tre serate alla finlandese

Ascolta ora 00:00 00:00

La sua apparizione in scena, si ricorda ancora: la prima donna a dirigere un'opera («Quartett» del compositore Luca Francesconi) al Teatro alla Scala; correva l'anno 2011. Oggi, dopo anche aver condotto alcuni concerti sempre al Piermarini, la direttrice finlandese Susanna Mälkki (nella foto), torna per tre nuovi eventi scaligeri: stasera, mercoledì e giovedì sarà sul podio a dirigere l'Orchestra Filarmonica di «casa» (ore 20). Bello il programma, tra virtuosimi ottocenteschi («Concerto in la minore» per pianoforte e orchestra di Robert Schumann, con allo strumento solista il pianista ucraino Vadym Kholodenko), e fascinazioni sonore da primi del Novecento («Alpensinfonie» di Richard Strauss).

Il programma, quindi, accosta il lirismo intimo del concerto di Schumann, uno dei capolavori del Romanticismo in cui il pianoforte dialoga con l'orchestra in un fluido intreccio tematico, e l'imponente architettura sonora della «Alpensinfonie», poema sinfonico tardo-romantico che fonde descrizione naturalistica e simbolismo filosofico in una maestosa opera orchestrale. Ad affrontare il programma, due nomi di spicco, appunto: la Mälkki, nata a Helsinki, vanta una carriera notevole, con anche numerosi riconoscimenti (l'ultimo della serie, nel 2024: l'Uniarts di Helsinki le ha conferito un dottorato onorario). Il virtuoso Kholodenko, nato a Kiev, si esibisce in recital sui più importanti palcoscenici del mondo. E padroneggia un ampio repertorio.

Con questo evento la stagione dell'Orchestra Filarmonica della Scala continua, a vele spiegate: il prossimo appuntamento 25 e 26 maggio. In scena, per la serie «Prove Aperte» e poi concerto, il direttore Kazuki Yamada e il violinista Nikolaj Znaider. In programma, di Ciajkovskij il «Concerto in re magg. op.

35 per violino e orchestra» e di Elgar «Enigma Variations op. 36». Coi fondi raccolti, in questa occasione, verrà sostenuto il Centro Educativo Diurno «Teen Lab» - in città - uno spazio rivolto a ragazzi dai 12 ai 18 anni provenienti da famiglie fragili.