Film, documentari e programmi sulla piaga dell'anoressia

È una vera piaga della nostra società. Un dolore atroce per le ragazze che ci cascano dentro e per le loro famiglie. L'anoressia e i disturbi alimentari in genere stanno devastando una generazione (ne soffrono 3 milioni di giovani, soprattutto donne). Per parlarne, in occasione della Giornata nazionale contro i disturbi alimentari che si celebra oggi, la Rai ha approntato un palinsesto specializzato.

Tra le molte proposte dei vari programmi, da Medicina 33 a Geo a Elisir ai documentari di Rai Play, segnaliamo per oggi un film su Rai Gulp, canale dedicato ai ragazzi. Alle 17.40 va in onda Roberto, un piccolo film drammatico e romantico. Un filo per stendere il bucato unisce le finestre del piccolo Roberto e della sua vicina. Roberto cerca di impressionarla con un disegno ma, vedendosi ritratta, lei soffre avvertendo l'incolmabile divario con l'immagine che ha di sé. Anni dopo, Roberto è diventato un pittore ed è ancora innamorato di lei, che ancora si nasconde, vergognandosi del suo corpo. Il vecchio filo da bucato è l'unico modo per comunicare, e il protagonista usa la sua arte per convincere la ragazza ad affrontare i suoi mostri una volta per tutte.

Sul Portale Rai Scuola saranno presenti laboratori e sulla piattaforma RaiPlay sarà in evidenza il docu-film Hangry Butterflies - #larinascitadellefarfalle, incentrato su un gruppo di ragazze che, partendo dai social, ha creato una rete di solidarietà per sostenere chi prova a intraprendere un percorso di guarigione dai disturbi alimentari.