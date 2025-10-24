Via al Festival dello Spettacolo

Inizia oggi il Festival dello Spettacolo in via Tortona. Fino a domenica, dalle 10 a mezzanotte, negli spazi del Superstudio Più, si potrà partecipare ad anteprime cinematografiche e televisive, showcase, talk, masterclass, workshop. I tre giorni sono accompagnati da Radio 105 che porterà i programmi più amati in diretta e sarà protagonista di incontri speciali con le star del Festival.

Il palinsesto è ricco di appuntamenti speciali e non mancheranno le sorprese, come la consegna dei mitici Telegatti, (ilfestivaldellospettacolo.it)

Oggi alle 10, Sarà Gerry Scotti inaugura il Festival con l'incontro Le invenzioni dello zio Gerry: dalla radio alla Ruota dialogando sul palco con Aldo Vitali (Direttore di TV Sorrisi e Canzoni). Alle 11, Max Giusti sarà protagonista de I mille volti di Max, tra imitazioni, gag e interazione diretta con il pubblico. Alle 12 sarà Michelle Hunziker a raccontarsi nel panel La forza del sorriso e del talento. Alle 13.30 Levante animerà l'incontro Tra note e parole; alle 14 Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sveleranno I segreti di Che tempo che fa; alle 15 toccherà a Orietta Berti e Danti con La fabbrica della hit. Alle 16 l'incontro speciale con Giorgia. Alle 17 spazio all'eleganza di Roberto Bolle con La danza che incanta, a seguire, alle 18, Alfa racconterà La voce della Generazione Z in un incontro-showcase condotto da Manola Moslehi. Alle 21 sarà il momento di Sorrisi in Condotta, il progetto musicale ideato da TV Sorrisi e Canzoni e condotto da Silvestro Baffo, che vedrà esibirsi i giovani talenti emergenti Luk3, Mimì, Nox, SillyElly e Yaraki. Dalle 21.45, il palco si accenderà con il grande 105 Showcase La musica nel cuore dello spettacolo con Boro, Emis Killa, Enula, Grelmos, Kaput, Ludwig, Senhit, Yosef & Mydrama. La chiusura della giornata sarà affidata al dj set 105 Discomania con Roby Giordana e Martin.

Nella Sala Cinema e Serie la giornata prenderà il via alle 12 con Pino Insegno e la masterclass

Come si usa la voce, seguita alle 14 dalla proiezione del film Sensualità a corte e dall'incontro con Marcello Cesena e il cast; alle 16 Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e Aldo Baglio presenteranno "La vita va così".