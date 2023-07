Fiorello lascia via Asiago, "Viva Rai2!" trasloca

Fine delle polemiche: Fiorello trasloca. Come si sa, nei giorni scorsi i «vicini di casa» del programma Viva Rai2, ossia gli abitanti della zona antistante la sede Rai dove c'è il «glass» di Fiorello, si erano lamentati del fracasso all'alba quando il programma va in scena. Troppo rumore, troppo via vai eccetera. Dopotutto le «liti condominiali» sono un must della convivenza all'italiana. Bene, Fiorello è intervenuto ieri con un video scusandosi con i vicini di casa, spegnendo ogni questione ma parlando, giustamente, di «strumentalizzazioni». «La trasmissione - ha detto con il suo solito fare guascone - non si farà mai più a via Asiago. Non pensavamo che il programma prendesse quella piega, invece si è sviluppato e ci ha preso la mano col pubblico che arrivava da tutta Italia». «Se il programma si farà comunque - ha continuato - non si farà a via Asiago. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se la troveremo si farà sennò Viva Rai2 sarà solo un ricordo ma noi contiamo di trovare una bella location». Problema risolto e da novembre, come ha detto l'ad Roberto Sergio, è estremamente probabile che Fiorello ritorni in onda con lo stesso format ma ovviamente in un altro luogo.

Chi invece ha annunciato novità è stato Amadeus che ieri, intervenendo al TG1 delle 13.30, ha dato le (prime) linee guida del prossimo Festival di Sanremo dal 6 al 10 febbraio. I cantanti in gara saranno due in meno dell'ultima edizione (quindi 26 e non 28) e la «rivoluzione copernicana» riguarda le giurie (sparisce quella demoscopica, sostituita dalla Giuria delle Radio), la serata delle cover (che non avranno limiti di tempo o di lingua e potranno essere interpretate da soli o con ospiti) e la stessa conduzione. In sostanza nelle serate del mercoledì e del giovedì i coconduttori dello show con Amadeus saranno gli stessi cantanti in gara scelti da un sorteggio durante le conferenze stampa. Una novità onestamente inattesa che potrebbe diventare un precedente anche per il futuro. Vedremo.