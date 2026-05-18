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Cronaca locale |IN ZONA PORTA VENEZIA

FIVE, il ristorante "fluido" in cima all'hotel Calimala

FIVE, il ristorante "fluido" in cima all'hotel Calimala
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Tra il quinto e il sesto piano di Calimala Milano, in zona Porta Venezia, FIVE prova a inserirsi in quella categoria di locali ibridi che Milano continua a produrre: ristorante, cocktail bar, rooftop, spazio di lavoro e luogo d'incontro. Un format che segue il ritmo della città e ne replica le abitudini, dalla colazione ai drink notturni, cercando però di costruirsi una personalità precisa. Di giorno l'atmosfera è luminosa, quasi informale. La luce naturale entra ampia dalle vetrate, le playlist accompagnano senza invadere e il servizio punta su un'eleganza poco impostata. La proposta parte dalla colazione internazionale con accenti italiani e prosegue con pranzi pensati per una clientela trasversale: professionisti della zona, gruppi di amici, ospiti di passaggio. L'idea è quella di uno spazio fluido, dove ci si può fermare per lavorare, incontrarsi o semplicemente restare qualche ora.

Con la sera cambia tutto. Le luci si abbassano, compaiono le candele, la musica prende più spazio e la sala cerca una dimensione più raccolta. Anche il rooftop, con vista sullo skyline milanese e piscina, si trasforma nel vero centro della scena. Non tanto un ristorante classico quanto una terrazza sociale dove cena, cocktail e sottofondo musicale finiscono per avere lo stesso peso. La cucina si muove dentro coordinate riconoscibili: classici italiani riletti in chiave contemporanea, stagionalità, piatti pensati per la condivisione. Più centrale, invece, il lavoro sul bere, con cocktail signature costruiti sui grandi classici, distillati premium e ingredienti stagionali.

Intanto il rooftop e l'area piscina sono oggetto di un restyling completo che introdurrà nuovi arredi e dettagli di design.

L'obiettivo dichiarato è trasformare FIVE in uno sfondo sempre più riconoscibile per eventi privati, brand activation e appuntamenti sociali. Del resto a Milano anche i ristoranti ormai devono funzionare come scenografie permanenti.

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