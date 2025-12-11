Fogli del Codice Atlantico. La Iulm espone Leonardo

L'Università Iulm ospita, per la prima volta in un ateneo, tre fogli originali del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che si potranno ammirare gratuitamente tutti i giorni fino al prossimo 10 marzo. E la sua rettrice, Valentina Garavaglia, sarà anche tedofora ai Giochi di MilanoCortina 2026 e porterà la fiaccola olimpica il primo febbraio in nome dell'Università e per rappresentare lo sport e i suoi valori.

Con queste novità ieri l'Ateneo ha inaugurato il 57esimo anno accademico e la rettrice Garavaglia ha voluto porre l'accento sugli investimenti in ricerca con più di cento progetti attivi alla Iulm e un budget che dal 2021 è stato incrementato di oltre il 40 per cento. L'Università, ha ricordato la rettrice, ha registrato un incremento superiore al 60 per cento di studenti stranieri, con oltre 700 studenti in mobilità nell'ultimo anno, 10 programmi di doppio titolo e 300 accordi attivi in più di 50 Paesi. Un'apertura internazionale testimoniata anche dalla volontà di aumentare i posti letto nelle residenze per chi deve frequentare, con l'ipotesi di utilizzare il nuovo edificio Iulm 8.

Tra i tre fogli del Codice Atlantico - che ha viaggiato in tutto il mondo, da Washington a Osaka prima di arrivare alla sede della Iulm - esposti per la prima volta in un'Università grazie alla collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Ogni disegno è un laboratorio in miniatura che rimanda al compito educativo delle Università. "Vederli da vicino sarà l'occasione per ricordare che ogni intuizione grande, nasce da un gesto piccolo come una riga tracciata o un pensiero appuntato in fretta - ha osservato Garavaglia - Leonardo annota, corregge, sovrappone segni diversi, prova e riprova. E non cancella gli errori. In un'epoca in cui spesso si cerca l'efficienza assoluta, questi documenti ci restituiscono la bellezza del processo, dell'errore fecondo, del pensare con la mente e con le mani". In mostra, dunque, il "Foglio 30 v Studi per un argano a due ruote e altri disegni per la movimentazione dell'acqua" (1478-1480), uno dei fogli più celebri per la ricchezza di dettagli e per la rappresentazione esplosa di una macchina elevatrice, il "Foglio 705 r Disegno e note sul comportamento dei raggi solari" (1497-1500) dedicato allo studio della luce e dell'ottica, con riferimenti alla tradizione euclidea. E il "Foglio 755 r Studi sul funzionamento della macchina volante" (1487-1490), testimonianza del desiderio di Leonardo di dare forma al sogno umano del volo.

La Veneranda Fabbrica del Duomo, attraverso un'altra collaborazione con Iulm, ha concesso all'Ateneo, in prestito per un anno, la statua quattrocentesca Santa con libro, simbolo dell'identità e del genio di Milano. "Ogni sua pietra - le parole di Garavaglia - ci parla di una comunità che, nel tempo, ha saputo coniugare visione e concretezza". L'Università, tramite la Caritas e la Croce Rossa, è intervenuta in aiuto alle popolazioni coinvolte nei conflitti, accogliendo studenti rifugiati di nazionalità ucraina, afghana, bielorussa, russa e della Sierra Leone che beneficiano di vitto e alloggio gratuiti nelle strutture del campus. L'Ateneo sta anche sviluppando alcuni progetti con l'Università Statale di Milano, tra cui il nuovo percorso, da poco inaugurato, tra Archeologia e Comunicazione e l'idea di organizzare due corsi di studio su Comunicazione della Scienza e Science diplomacy.

Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione Massimo Beduschi, alla sua prima inaugurazione, ha evidenziato l'impegno dell'Ateneo in un contesto di trasformazione globale, mentre i

rappresentanti degli studenti, Ludovico Caprioli e Matteo Niccolò Leone, hanno portato la voce della comunità studentesca, ribadendo "il valore del dialogo intergenerazionale e della partecipazione attiva alla vita universitaria".