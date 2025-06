Fondazione Fiera, pressing Fdi. E Pazzali querela Majorino

Fratelli d'Italia spinge sul passo indietro e non di lato di Enrico Pazzali dalla Fondazione Fiera Milano e insiste per avere una nuova governance entro il mese di luglio.

Intanto il manager, indagato per presunto dossieraggio, passa al contrattacco e annuncia di aver dato l'incarico ai propri legali di querelare il capogruppo lombardo del Pd Pierfrancesco Majorino per le accuse degli scorsi mesi, quando l'esponente dem, parlando di Fontana, affermava che fosse sotto ricatto di Pazzali e che per questo era restìo a prendere una posizione netta contro di lui. "Che ci sarà una nuova governance della Fondazione Fiera Milano mi sembra abbastanza evidente essendo scaduta quella vecchia" afferma innanzitutto il governatore. "Noi - prosegue - faremo tutto il possibile per rispettare i tempi. Mi spiegate quale è il mio interesse a rinviare?". FdI ribadisce la sua posizione: c'è bisogno di una nuova governance e serve che arrivi al più presto, magari entro il mese di luglio "come già successo in passato per altri presidenti". Fontana non esclude la possibilità che le nomine per la Fondazione Fiera siano ufficializzate prima di agosto ma tira dentro anche il Comune. "Sì, se ci arrivano le risposte" spiega il governatore, sottolineando però che "la decisione non dipende solo da noi, ma dalle risposte che ci danno le associazioni di categoria e il sindaco Sala. Se tutti questi elementi combaceranno, porteremo con la massima premura possibile la nomina della nuova governance". Pazzali, invece, ha dato l'incarico ai propri legali di "tutelare la sua onorabilità in tutte le sedi competenti, ivi compresa quella legale" nei confronti di Majorino per le sue "recenti e reiterate esternazioni". Perché se da un lato "rientra nel legittimo diritto di critica il giudizio riferito al rientro nelle sue funzioni di presidente in Fondazione Fiera Milano per concludere il mandato", dall'altro è "vile e pretestuoso" il riferimento "a non meglio precisati ricatti di cui Fontana sarebbe stato vittima da parte di Pazzali affinché acconsentisse a tale rientro". Majorino, dal canto suo, non cambia idea: "Le cose che ho detto sono quelle che penso. Pazzali va rimosso perché coinvolto in una vicenda giudiziaria molto pesante e preoccupante.

E da Fontana mi sarei aspettato ben altro comportamento" dice l'esponente dem che attacca il centrodestra per non aver discusso in Consiglio regionale, per la seconda volta, la mozione che chiedeva la rimozione del manager dalla presidenza della Fondazione. "Majorino - commenta il governatore Fontana - esagera sempre un attimino. E qualche volta inciampa".