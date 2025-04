Fontana: "Malpensa intitolata a Berlusconi? La scelta va difesa"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Lombardia è pronta a difendere l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Il governatore Attilio Fontana ha apprezzato la proposta, contenuta in una mozione che dovrebbe essere discussa oggi al Pirellone, del consigliere di Fratelli d'Italia Marco Bestetti, che chiede alla Regione di costituirsi in giudizio davanti al Tar contro i ricorsi presentati da alcuni Comuni, compreso quello di Milano, tutti guidati dal centrosinistra. «Non vedo per quale motivo non ci sia la possibilità di intitolare l'aeroporto a Berlusconi» ha spiegato Fontana parlando di un ricorso, quello dei Comuni, «talmente politico» che «non merita neanche di essere preso in considerazione». Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non arretra: «Non mi spavento certo di queste iniziative, facciano un po' quello che vogliono» ha commentato, puntualizzando che il Comune andrà avanti. Bestetti ha lanciato un appello al sindaco affinché Milano «rinunci al ricorso» e ha sottolineato che il suo documento nasce per difendere la figura di Berlusconi, ma anche le azioni del Consiglio regionale, che nel giugno 2023 ha approvato un ordine del giorno sull'intitolazione, poi deliberata anche dal'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile. L'esponente di FdI ha anche chiesto alla sinistra di «smetterla, dopo 30 anni, di aggrapparsi ancora a Berlusconi». L'intitolazione «è stato un atto doveroso» secondo il capogruppo di Forza Italia Fabrizio Figini: «In Italia - ha osservato - esistono vie, piazze ed edifici che dovrebbero essere davvero privati delle intitolazioni a personalità controverse e dittatoriali, come Lenin. Sarebbe ora che la sinistra facesse i conti con la propria storia». Per il consigliere della Lega Riccardo Vitari è giusto che la Regione si costituisca in giudizio contro i Comuni: «Non è pensabile ignorare, per ordini di scuderia e per opportunismo politico, un personaggio che ha caratterizzato la storia imprenditoriale, economica e calcistica del nostro Paese. Non si può cancellare tutto questo con un colpo di spugna».

Il Pd in Aula ribadirà la sua contrarietà all'intitolazione. «Dal gruppo di FdI - ha spiegato la consigliera del M5s Paola Pizzighini - ci saremmo aspettati una mozione che affrontasse problematiche urgenti come le infinite liste d'attesa e i ritardi cronici dei treni». Intanto, ieri la giunta regionale ha raddoppiato lo stanziamento, che arriva a 23 milioni, del bando che aprirà giovedì con contributi per i lombardi che vogliono sostituire una macchina inquinante con una a basso impatto.

Una misura, ha ricordato l'assessore Giorgio Maione, che nel 2023 ha aiutato più di 5mila famiglie a cambiare la propria auto: «Noi siamo per la libertà di scelta e per accompagnare i cittadini al cambiamento senza imposizioni ideologiche».