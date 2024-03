Le fontane diventano smart e ricaricano anche il cellulare

A prima vista la struttura verde a forma di chiosco potrebbe ricordare quella delle edicole, ma la loro funzione è un'altra, sebbene rappresentino in egual modo un punto di riferimento per i cittadini. Stiamo parlando delle «Case dell'acqua», i circa 430 distributori di acqua afferenti alle società idriche di Acea. Presenti in cinque regioni Campania, Lazio, Molise, Toscana e Umbria nel 2023 hanno garantito al pubblico una fornitura di 110 milioni di litri di acqua naturale e frizzante, per un risparmio netto intorno ai 130 euro all'anno a famiglia per l'acquisto di acqua minerale.

L'iniziativa del gruppo Acea è stata ideata nel 2013 e oggi produce i primi frutti di un più articolato processo non solo di ammodernamento, ma anche di sensibilizzazione ambientale. Attraverso le «Case dell'acqua» che incentivano l'utilizzo dei contenitori refill è possibile infatti ridurre il consumo della plastica monouso fino a quasi due milioni di chilogrammi di plastica in meno. I territori diventano così più sostenibili e vivono un passaggio in un certo senso epocale.

Le storiche fontanelle dove dissetarsi nei momenti più caldi della giornata lasciano spazio a fontane hi-tech dotate perfino di prese di alimentazione elettrica Usb per ricaricare cellulari e tablet che ne rappresentano la naturale evoluzione. La loro collocazione non è poi casuale: non è infatti raro trovarle nei principali luoghi di aggregazione o di interesse turistico delle città italiane.

A Roma, per esempio, le «Case dell'acqua» sono facilmente raggiungibili sia dalle fermate della metropolitana sia nei pressi di alcuni dei luoghi di maggiore rilevanza turistica come il Colosseo. Acea ha mappato e geolocalizzato tutti i punti idrici in Italia tramite un'app creata appositamente, Waidy Wow. In totale si tratta di una rete di 150mila fontane e nasoni visualizzabili comodamente sullo schermo del proprio smartphone. Un'esperienza anche educativa, grazie alle schede informative in cui è raccontata la storia delle fontane più importanti.