Dalla Foresta dei Draghi alla Tana degli Gnomi fino a Fiabilandia

Val di Fiemme e Val di Fassa in inverno sembrano uscite da un libro illustrato: neve soffice che brilla come zucchero filato, boschi che colorano di bianco il paesaggio, aria fresca e pulita che arrossisce il viso, ritmo lento che va incontro a grandi e piccoli e quel senso di meraviglia che solo la montagna genuina sa regalare. Per le famiglie la vacanza in queste valli è un vero toccasana, un riuscito mix di gioco e relax, stupore e allegria. Succede così a Predazzo, nel cuore della Val di Fiamme, dove basta salire in cabinovia per ritrovarsi nel regno del divertimento: l'Alpine Coaster Gardoné è una delle attrazioni più amate, una monorotaia per bob lunga 980 metri che scivola tra dossi, curve paraboliche e salti emozionanti. Con la neve che corre ai lati e le Dolomiti come quinta scenografica, anche gli adulti qui tornano bambini. Poco distante inizia la Foresta dei Draghi, un sentiero di un chilometro e mezzo ai piedi del Latemar che si snoda tra opere di land art e panorami che sembrano dipinti. La passeggiata dura circa un'ora ed è perfetta per stimolare la fantasia dei più piccoli, che avanzano curiosi alla ricerca di indizi, tracce e piccole magie nascoste tra gli alberi innevati. In Val di Fiemme i bambini trovano anche quattro Ski-Kindergarten, pensati per muovere i primi passi sulla neve in modo spensierato. A Cermislandia, sull'Alpe Cermis a Cavalese, l'universo dei personaggi fantastici delle montagne trentine prende vita tra scivoli, gommoni e pupazzi di neve. A Bellamonte, invece, la Tana degli Gnomi è un rifugio caldo e accogliente dove, dai 18 mesi in su, si imparano storie, si gioca, si cucina e si partecipa a laboratori creativi seguiti da personale qualificato. E, poi, passeggiate, escursioni, attività sugli sci e sulla neve, tappe golose e infinite chance che, in parallelo al calendario dei giochi olimpici e paralimpici che anche qui va in scena, si moltiplicano di giorno in giorno per tutta la stagione. Passando in Val di Fassa, la vacanza family assume una dimensione quasi fiabesca, complici scuole di sci premiate con il Sigillo d'Oro, baby park colorati e asili sulla neve. A Moena, il Fiabilandia Prato di Sorte accende l'immaginazione con igloo di ghiaccio, mega gonfiabili, scivoli e villaggi in miniatura.

E poi ci sono le baby fiaccolate, che regalano ai più piccoli il brivido di scendere al tramonto, fiaccola alla mano, in una cornice luminosa che profuma di festa. Tra una sciata e una fiaba, una passeggiata nei boschi e una sosta in malga, le giornate volano e la voglia di tornare a casa evapora nell'aria pulita. Info: www.visitfiemme.it www.fassa.com