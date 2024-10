"Francesca Cabrini", il potere alle donne è il suo miracolo

Ascolta ora 00:00 00:00

«Possiamo servire la nostra debolezza o possiamo servire il nostro scopo. Non entrambi». Così dice Francesca Cabrini, interpretata dalla nostra Cristiana Dell'Anna (foto), nell'omonimo film diretto da Alejandro Monteverde che l'ha scritto con Rod Barr. Il biopic sulla santa italiana, patrona degli emigranti, ha avuto un inaspettato successo lo scorso marzo negli Stati Uniti, incassando circa 20 milioni di dollari e raggiungendo la quarta posizione del Box Office. Ora esce in Italia come e vento il 13, 14 e 15 ottobre, raccontando il periodo trascorso dalla suora di Sant'Angelo Lodigiano nei bassifondi di New York, a fine Ottocento. Francesca Saverio Cabrini, fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, è la prima donna a capo di una missione oltreoceano autorizzata da Papa Leone XIII, interpretato da Giancarlo Giannini. Il coraggio e la ferrea volontà le consentono di superare gli ostacoli politici, culturali ed economici per perseguire i suoi progetti apostolici ed educativi. Le prime difficoltà provengono curiosamente dall'Arcivescovo di New York Corrigan (David Morse) e dalle istituzioni cittadine con il sindaco Gould (John Lithgow) che non l'accolsero calorosamente, forse per un pregiudizio verso il suo essere italiana. «Lei è stata una rivoluzionaria, una donna che si è opposta sempre allo status quo e ha creato istituzioni gestite da sole donne. Ho letto tutto di lei, era una bambina che sognava molto, che voleva andare in Cina. Una donna che voleva decidere autonomamente il suo destino», ha raccontato la protagonista Cristiana Dell'Anna.

Nel film, prodotto da Leo Severino e Jonathan Sanger, troviamo anche Romana Maggiora Vergano (la protagonista di C'è ancora domani di Paola Cortellesi e ora nelle sale con Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini) nei panni di una cortigiana, mentre risuona la canzone originale Dare To Be cantata da Andrea Bocelli e Virginia Bocelli, la figlia terzogenita che qui debutta sul grande schermo anche come attrice a undici anni.