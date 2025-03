Franciacorta e Casoncelli, l'identità è forte anche a tavola

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono luoghi che si scoprono con gli occhi, altri con il cuore. E poi c'è Brescia, che si scopre con il palato. Una terra generosa, che non ha bisogno di alzare la voce per raccontarsi: basta un assaggio. Una forchettata. Un profumo che sale dal piatto e si intreccia con i ricordi.

Tra le colline morbide della Franciacorta, le valli punteggiate da borghi antichi e i riflessi del Lago di Garda, il cibo non è solo nutrimento: è cultura, identità, racconto. È gesto tramandato, passione che si fa arte tra le cucine delle trattorie di paese e i ristoranti stellati. E se dovessimo scegliere un piatto per raccontare questa terra, sarebbero i Casoncelli alla bresciana. Non semplici tortelli, ma piccole opere d'arte fatte di sapienza e memoria. La pasta sottile ma corposa, il ripieno generoso: carne, formaggio, pane grattugiato, spezie e, talvolta, un tocco di amaretto. E poi il condimento: burro fuso, salvia croccante e formaggio. Un abbraccio caldo che parla il linguaggio universale del buono.

Ma Brescia è molto di più. È il sapore intenso dei formaggi d'alpeggio come il Bagòss e il Silter, che raccontano l'aria sottile delle montagne. È l'aroma dei salumi nobili come la Mariola e la coppa bresciana, che conservano il tempo e l'arte della stagionatura.

È l'eleganza del Franciacorta, vino simbolo che celebra ogni brindisi, e la struttura dei rossi come il Botticino e il Capriano del Colle. È olio extravergine profumato, miele dorato, farine antiche e dolci della tradizione come la Bossolà e la Spongada.

In ogni angolo della provincia, il gusto diventa viaggio.

Un viaggio fatto di incontri, esperienze e sapori veri, che raccontano un territorio autentico, ricco di sfumature, identità e lavoro. Dopo aver letto queste righe, è normale sentire un languorino. È Brescia che chiama. E l'unico modo per rispondere è sedersi a tavola.