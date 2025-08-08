Fuoco a CityLife, salvi mamma e bimbi

Un incendio scoppiato nella notte ha scatenato la paura a CityLife, in uno degli edifici di lusso del quartiere: una delle torri delle Residenze Libeskind B2, i palazzi progettati dall'archistar di fama mondiale, Daniel Libeskind. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze né per gli abitanti né per l'edificio. Due i feriti lievi portati in ospedale.

È successo nella notte di mercoledì, l'allarme è scattato intorno alle 3.30. Il rogo si è sviluppato in uno degli appartamenti all'undicesimo piano delle Residenze Libeskind B2, in via Ambrogio Spinola, al centro del quartiere alla moda di CityLife. L'addetto alla sicurezza dello stabile si è subito accorto del fumo che proveniva dall'abitazione ed è salito per intervenire. La guardia giurata ha fatto uscire con urgenza gli abitanti dell'appartamento. Si tratta di una donna di 51 anni, dei suoi gemelli di appena sei mesi e anche i due cani della famiglia coinvolta.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco, con sei squadre di intervento. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. È intervenuto anche il 118 con i suoi soccorritori. La donna ha riportato una leggera ustione alle mani, probabilmente nel tentativo estremo di fermare il fuoco, e un principio di intossicazione da fumo. È stata accompagnata all'ospedale Niguarda, come i suoi due figli, che sono rimasti illesi. Sempre al Niguarda è stato visitato il 36enne addetto alla sicurezza, anche lui per inalazione da fumo.

Dopo i controlli dei vigili del fuoco è stato accertato che il resto delle abitazioni non era stato interessato dall'incendio. Non è stato quindi necessario evacuare gli altri inquilini del palazzo. Svegliati dall'arrivo dei soccorsi, e nonostante lo spavento preso, hanno poi potuto tornare a dormire nelle loro case.

Il fuoco è rimasto circoscritto all'appartamento della 51enne. L'edificio infatti è stato progettato, anche per prevenire questo tipo di problemi. È suddiviso in compartimenti proprio per evitare la propagazione di un incendio.