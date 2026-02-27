"Fuori campo" per i giovani: 300 eventi sportivi gratuiti

Oltre 300 eventi sportivi gratuiti e accessibili nelle piazze e nei giardini di Milano da febbraio a dicembre. È "Fuori Campo", il nuovo programma di animazione sportiva in spazi pubblici promosso da Comune e Fondazione di Comunità Milano con il contributo di Fondazione Fiera Milano, Fondazione Eos-Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Chiomenti. Dedicato ad adolescenti e giovani, con un focus particolare verso chi vive condizioni di fragilità sociale e culturale, "Fuori Campo" è realizzato da 18 organizzazioni cittadine coordinate da Sanga Milano. Insieme hanno creato un palinsesto gratuito lungo 9 mesi. Skate, basket, calcio, parkour, break dance, , laboratori artistici si alterneranno tra il Parco Trotter e i campetti di basket del Corvetto, Parco Ponte Lambro, piazza Selinunte a San Siro, il Parco Quarto Oggiaro Vivibile, il cortile dei caseggiati di via Consolini al Gallaratese (per citare alcune delle 60 sedi coinvolte). Istruttori, trainer, educatori esperti accompagneranno i ragazzi in un percorso di condivisione con altri ragazzi attraverso lo sport, la pratica artistica. "Lo sport non deve aspettare che siano i ragazzi a entrare negli impianti ma andare loro incontro nei quartieri. Per noi questa è la vera legacy olimpica" afferma l'assessore allo Sport Martina Riva.

Fondazione Milan, spiega il segretario generale Rocco Giorgianni, "unisce le forze con realtà che hanno lo stesso obiettivo: fare leva sui valori dello sport per rafforzare la socialità e prevenire isolamento e fragilità".