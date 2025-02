Gabrielli lascia il sindaco ma va al convegno di Majorino

Franco Gabrielli e Franco Sala

Ascolta ora 00:00 00:00

È durata poco più di un anno la consulenza (gratuita) dell'ex capo della polizia e prefetto di Roma Franco Gabrielli in Comune. Il 2 ottobre 2023 era stato arruolato dal sindaco Beppe Sala come delegato alla sicurezza dopo un'infuocata estate di polemiche e tante accuse social dei vip. Ora Gabrielli lascia e nella versione del sindaco è una separazione consensuale, concordata fin dall'inizio con queste tempistiche. «È stata una collaborazione meravigliosa - ha commentato ieri - sono estremamente grato per quello che Gabrielli mi ha insegnato e perché abbiamo avuto un rapporto eccellente. Eravamo d'accodo che lui aveva un incarico, supportarmi in una transizione che riguardava il corpo della polizia locale e integrarlo meglio con le altre forze dell'ordine». Ha gestito anche il cambio del comandante, Gianluca Mirabelli al posto di Marco Ciacci che era in carica da 7 anni. Secondo Sala, «abbiamo fatto un grande lavoro. I risultati si vedranno con il tempo ma intanto abbiamo il 15% in più di vigili per strada di sera e il 30% di giorno, abbiamo ripristinato l'antica a sempre efficace idea del vigile di quartiere, abbiamo gestito una transizione organizzativa non semplice. Non so se sarei riuscito nel impresa senza Franco. Capisco che, terminata la missione, penserà anche a qualcosa d' altro che non conosco». Il nome di Gabrielli è entrato anche nel toto nomi per il sindaco e in questo momento la vicinanza a Sala, in rotta di collisione con il Pd sul Salva Milano, non è un buon biglietto da visita. Gabrielli sarà invece il 12 febbraio a un convegno sulla sicurezza promosso dal capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino in Regione, altro in pole per il dopo Sala. Cosa bolle in pentola?

Se lo chiede anche la consigliera di Forza Italia Deboran Giovanati: «Il Pd proclama urbi et orbi con il convegno del 12 febbraio il nuovo leader: Franco Gabrielli. Nel convegno organizzato sul tema sicurezza c'è una carrellata di esponenti politici dem e a lui viene riservato il ruolo politico di trarre le conclusioni». Per il capogruppo FdI Riccardo Truppo «il mancato rinnovo di Gabrielli è un chiaro segnale della mancanza di fiducia dello stesso ex capo della Polizia nei confronti del sindaco e della giunta.

È chiaro che non abbia esaurito il proprio compito». Il consigliere leghista Samuele Piscina non è «stupito che Gabrielli scappi, abbandonando la nave che affonda. Ha fatto la scelta migliore per salvaguardare la propria immagine».