Gadget, drink e banane: la guida alternativa di "Milano da scrocco"

L'anno scorso Giorgia Meloni si fermò addirittura otto ore tra gli stand. Ieri pomeriggio era attesa per la sua seconda visita da premier al Salone del Mobile ma il Consiglio straordinario europeo straordinario a Bruxelles si è protratto fin quasi alle 17.30 e la Fiera a Rho chiudeva un'ora dopo, è stata costretta ad annullare. «Il dibattito e durato piu di quanto mi aspettassi. Avrei voluto esserci perche e uno degli eventi più importanti per il nostro made in Italy e le nostre eccellenze» ha commentato. É atteso invece domenica il vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani, potrebbe spuntare prima della fine anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti mentre ieri è stata la volta del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Giro tra gli stand anche per l'assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi che sottolinea come il Salone non rappresenti «solo la più importante manifestazione nel panorama internazionale del design e dell'arredamento, ma anche e soprattutto un volano trainante per le nostre imprese e l'economia della Lombardia. Un momento di incontro per i professionisti del settore che attira migliaia di visitatori da tutto il mondo, una celebrazione dell'eccellenza del Made in Italy e dei nostri imprenditori».

E si avvia verso il rush finale - e all'assalto di turisti e curiosi da hinterland e altre regioni in arrivo per il weekend lungo - anche il Fuorisalone. E soprattutto i giovanissimi stanno tenendo d'occhio la guida alternativa dei blogger Giada Lanzotti e Alessio Ferrantino che con il loro format «Milano da scrocco» sono stati inseriti recentemente da Forbes tra i cento under 30 più influenti in Italia. Monzese di 25 anni lui, modenese di 26 lei, ex studenti dell'Accademia di Brera, questa volta hanno stilato una mappa dettagliata su «cosa vedere e scroccare durante il Fuorisalone». Qualche esempio? La mostra Saint Laurent + Giò Ponti nel chiostro della chiesa di San Simpliciano dove al termine dell'esposizione viene regalata (fino a esaurimento scorte) una shopper di tela griffata. Restandi in zona, al civico 2 di corso Garibaldi consigliano una tappa alla mostra «Iconic by Guess» dove oltre all'angolo selfie si ricevono in omaggio campioncini, portachiavi specchietto (da ritirare in negozio) e piantine fino a esaurimento scorte. Bevanda dolce e portachiavi omaggio da Melissa Frizzante in via Palermo 8.

Datteri e caffè arabo al Design Space Aiula in via Moscova 28, colazione o merenda gratis con grabika dalle 10 alle 18.30 da Kellogg's Extra Hub in corso Buenos Aires 2, percorso sensoriale con assaggi a The «Pattern of Dreams» a Palazzo Clerici. In via Manzoni 41 oltre a godersi l'installazione «Myth Makes Belief» si possono «scroccare» poster, idem in piazza San Fedele per la mostra di Bottega Veneta «On the Rocks». Cocktail «a scrocco» da Terrasza in via De Amicis 17 domani dalle 17 alle 19 e domenica dalle 15 alle 19, installazioni-party-dj set serale e angolo food «con prezzi bassissimi» allo spazio Ikea in via Tprtona 14, per i più salutisti «installazione e banana gratis» in via San Marco 22. Bisogna rassegnarsi alle code per caffè gratis nel chioschetto temporaneo allestito davanti all'Accademia di Brera. Gadget e drink gratis (ma solo in alcune fasce orarie) al chiosco-edicola di Porta Genova. E la guida dei blogger ovviamente è in continuo aggiornamento.

