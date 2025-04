Gardaland compie 50 anni con la nuova isola misteriosa

Ascolta ora 00:00 00:00

Cinque novità per il 2025, in occasione del suo primo mezzo secolo di vita. Gardaland Resort, a Castelnuovo del Garda (Verona), ha aperto la stagione del suo 50° anniversario con cinque grandi novità, tra cui il debutto mondiale di nuove attrazioni. Fondato nel 1975, il grande parco celebra il proprio cinquantesimo anniversario con uno sguardo rivolto al futuro. Un traguardo che festeggia con l'inaugurazione di Animal Treasure Island, nuova «esperienza» ludica in anteprima mondiale, firmata Merlin Entertainments.

«Gardaland è da sempre sinonimo di innovazione e intrattenimento di qualità, e siamo orgogliosi che Merlin Entertainments abbia scelto Gardaland per il debutto mondiale di questa straordinaria attrazione - afferma Stefano Cigarini, ceo e vice presidente Gardaland Resort - Con un investimento da 10 milioni, questa esperienza offre ai visitatori un coinvolgimento unico». In questi cinquant'anni il Parco ha accolto circa cento milioni di visitatori ed è stato una tappa nella memoria di tante generazioni. «Ritengo che Gardaland possa davvero vantare di essere un luogo unico - aggiunge Cigarini - in cui generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità». A distanza di mezzo secolo, queste emozioni continuano a tramandarsi da una generazione all'altra, grazie alla capacità del Resort di rinnovarsi.

Ed ecco, quindi, Animal Treasure Island, che trasporta i visitatori in un viaggio attraverso un'isola misteriosa, dove bene e male si confrontano in una caccia al tesoro ricca di colpi di scena. Con una superficie di 6.000 metri quadri e 20 scene l'attrazione si avvale di tecnologie all'avanguardia per amplificare il coinvolgimento del pubblico. Un sistema audio binaurale a 360 gradi con oltre 250 altoparlanti, una colonna sonora originale creata su misura e un hardware esclusivo garantiscono un'esperienza avvolgente e altamente realistica. Il punto di forza dell'attrazione è il cast di personaggi creati per instaurare un forte legame emotivo con il pubblico. E ancora.

C'è pure Dragon Empire, un'interamente ritematizzata dove l'Oriente prende forma tra luci, colori e adrenalina. Qui, l'esperienza indoor Rocket Factory sfida gli ospiti a diventare apprendisti dei maestri dei fuochi d'artificio, mentre Dragon Rush regala emozioni con curve e un coaster rotante che regala emozioni a tutto tondo con curve imprevedibili. A.I.

The Future is Here - Uno spettacolo innovativo a Gardaland Theatre che fonde tecnologia e creatività per dare vita a un'esperienza straordinaria. Effetti sorprendenti e performance conquisteranno il pubblico, superando ogni barriera linguistica (info: gardaland.it).