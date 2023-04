Via alle gare del galoppo e all'Archivio storico

Oltre cinquecento documenti, fotografie, disegni e immagini che raccontano 135 anni di storia degli Ippodromi Snai e dell'ippica milanese, non solo San Siro ma anche La Maura (agli onori delle cronache in queste settimane per l'ipotesi dello stadio Milan). Oggi parte la 136esima stagione del Galoppo a San Siro e lo stesso giorno viene svelato al pubblico il progetto «Archivio storico Ippodromi Snai», frutto di una grande opera di catalogazione e selezione di materiali più e meno storici.

«Non racconta solo la storia degli ippodromi ma celebra il fascino dell'ippica e del suo forte legame con la città di Milano - dichiara l'amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Per noi presentare questo progetto significa creare un suggestivo ponte tra il passato, con i 135 anni di storia raccontati dall'archivio», il viaggio inizia prima delle gare nell'impianto inaugurato nel 1920), «e il futuro, che vedrà nascere il Teatro del Cavallo». I lavori sono in corso e dovrebbero finire entro il 2024, sull'area dell'ippodromo di San Siro saranno rinite anche la pista del trotto (oggi a La Maura) e per gli ostacoli, sarà un grande polo dell'ippica.

L'Archivio si potrà consultare gratuitamente on line a partire dal pomeriggio, con sei sezioni divise a propria volta in sottosezioni tematiche che rimandano a fotografie e disegni. Un lungo viaggio nel tempo, che inizia alla fine dell'800, quando le strade milanesi vedevano i giovani sfidarsi alle corse di galoppo per l'onore della propria casata. Erano i primi passi di uno sport, l'ippica, destinato al successo, e che trovò un riferimento concreto nella neonata Società Lombarda per le Corse dei Cavalli promotrice della costruzione del primo ippodromo a Milano. Correva l'anno 1888, e fu da subito un successo: in migliaia venivano ogni settimana all'Ippodromo, quando ancora il gioco del calcio era un passatempo e lo stadio di San Siro, "la Scala del calcio", non era nemmeno un'idea.

Per celebrare l'evento sono stati installati quattro cubi «immersivi», dalle 12 alle 17.30 i visitatori potranno immergersi nell'archivio a 360 gradi inquadrando il «qr code e scegliendo un pezzo di storia dell'ippica in città. E per l'avvio della stagione oggi sono previste varie attività per le famiglie, con tour guidati al parco botanico e al Cavallo di Leonardo, il «battesimo della sella» per i bambini tra i 3 e i 13 anni, animazione e laboratori fotografici e scientifici a cura della Fondazione Francesca Rava. Dal primo pomeriggio, via alle sette corse in programma.