Gassmann rilegge Eduardo "in forma contemporanea"

Tutti gli amanti di teatro conoscono la scena a memoria. Eduardo De Filippo seduto al balconcino mentre si gusta la sua tazzina di caffè e, intanto, conversa con un invisibile dirimpettaio, spiegandogli come si prepara l'autentico «caffè alla napoletana». Nell'interpretarla per le cineprese di Questi fantasmi! (film diretto da Alessandro Gassmann e tratto dall'omonimo capolavoro eduardiano, lunedì 30 dicembre su Raiuno) Massimiliano Gallo ha sentito «tutto l'impatto di confrontarsi con una scena iconica ammette -. Abbiamo discusso a lungo, con Gassmann, su come impostarla. E alla fine abbiamo deciso, per questa scena come per tutta la commedia, di evitare il suono della voce di Eduardo, che tutti abbiamo ancora nelle orecchie. A quelli che interpretano i suoi capolavori, infatti, Eduardo ha giocato un brutto scherzo: li ha registrati per la tv. E purtroppo era uno dei più grandi attori del 900». Ma se la cava alla grande, il bravo attore napoletano, alle prese con la paradossale vicenda dello squattrinato Pasquale Lojacono, che accetta di andare ad abitare gratis in un palazzo nobiliare infestato di fantasmi, pur di dimostrare che lì, i fantasmi, non ci sono. Quinto titolo della «collana» con cui Rai e Picomedia (dopo Natale in casa Cupiello, Sabato, domenica e lunedì, Filumena Marturano, Napoli Millionaria!, e in attesa dello scarpettiano Miseria e nobiltà) ripropongono i classici eduardiani «in una chiave rispettosa e al tempo stesso moderna», Questi fantasmi! viene qui declinato come una sorta di «fantasy horror». «Ma solo nella forma tranquillizza Gassmann - dando cioè evidenza con gli effetti speciali ai presunti fantasmi del titolo. Ma lasciando la sostanza della commedia molto vicina all'originale. Una forma più contemporanea, più vicino ai gusti dei giovani.

Se tanti pischelli (ragazzini in romanesco, ndr) vedranno questo film, allora avremo vinto la nostra scommessa». Interpretato anche da Anna Foglietta e Maurizio Casagrande, Questi fantasmi! ha fatto ricordare a Gassmann «quando mio padre, che l'aveva interpretato per il cinema, ed Eduardo si stimassero a vicenda».