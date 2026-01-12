La rivoluzione raffinata di Glenrothes

Ogni tanto, nel mondo dello Scotch whisky, i brand sentono l'esigenza di cambiare tutto, spesso (gattopardescamente) affinché nulla cambi. Un nuovo packaging, un logo moderno, una mano di "hype" e via, verso nuove narrazioni e nuovi consumatori. Il che lascia sempre il tempo che trova. A volte invece le distillerie ripensano davvero a tutta la loro produzione, alla collocazione sul mercato, insomma fanno davvero la rivoluzione. È questo il caso di Glenrothes, distilleria del gruppo Edrington, quello dei colossi Macallan e Highland Park. Attiva dal 1879 nello Speyside, Glenrothes è stata davvero ribaltata come un calzino non tanto dal punto di vista produttivo, quanto da quello della gamma di imbottigliamenti. Prima sono scomparsi i NAS (no age statement), più commerciali; ora viene cessato il rilascio del 10 e del 12 anni, le espressioni più giovani, per concentrarsi su single malt più maturi e profondi. In quest'ottica, al nobile 25 anni e al ricco 18 anni si aggiunge il nuovo 15 anni, che diventa un "entry level" di assoluto livello, e perdonate il calembour. Ideato dalla Whisky Maker Laura Rampling, arriva sugli scaffali nella consueta bottiglia "panciuta" e in un box che richiama le nervature del legno, ma è il liquido quel che ci interessa: l'invecchiamento in botti ex sherry è evidente e marca sia olfatto che palato con note di frutti rossi e nocciole, regalando una lieve spaziatura e una più marcata parte acidula, comunque ben integrata.

Il malto è sempre presente, il sorso pieno e soddisfacente, per un finale in cui si allungano sentori di cacao, legno e ciliegia. Uno Scotch distinto e distintivo, un rivoluzionario di gran dignità.

Glenrothes 15 yo, 43%, 120 euro